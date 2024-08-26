Alonso'ya göre Monza'nın favorisi Ferrari
Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Monza ve Singapur'da Ferrari'yi favori olarak görüyor.
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Lando Norris, Zandvoort'ta Max Verstappen'in 22.9, Charles Leclerc'in ise 25.4 saniye önünde finiş görerek büyük bir zafer elde etti.
Fakat önümüzde İtalya Grand Prix'sinde güç düzeninin değişmesi bekleniyor.
Bazıları McLaren'ın performansını "tek seferlik" olarak görürken, bazıları da Ferrari'nin Monza'da büyük bir atılım yapmasını bekliyor.
Fernando Alonso da Ferrari'nin sonraki yarışların "favorisi" olduğunu iddia etti.
İspanyol pilot şöyle dedi: "Şu anda ilk dört takım podyum için çekişiyor, belki Mercedes biraz inişli çıkışlı bir performans sergiliyor olabilir ama McLaren, Red Bull ve Ferrari her hafta sonu podyum mücadelesi veriyor."
"Bence önümüzdeki iki yarışta Ferrari, geçen yıl Monza ve Singapur'da gördüğümüz gibi en hızlı takım olacak."
"Leclerc bu yıl Monaco'yu zaten kazandı. Bu yüzden bence bu iki pistte onlar favori olacak."
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
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