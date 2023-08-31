Alonso'ya göre Ferrari ve Williams, Monza'da podyum mücadelesi verecekler

Alonso geçen hafta sonu Hollanda GP'sinde etkileyici bir ikincilik elde etmiş olsa da, İtalya'daki Monza pistinin düşük yere basma kuvvetine sahip doğasının Aston Martin aracına pek uyması beklenmiyor.

Hafta sonu öncesinde Alonso, takımından gelen ilk simülasyon verilerinin, Williams ve Ferrari'yi önde gösterdiğini açığa çıkardı.

Alonso, "Hızlı olacaklar. Bizim hesaplarımıza göre iki takım burada öne çıkacak."

"Biri sezon boyunca gösterdikleri yüksek hız ile Williams, diğeri ise Ferrari olacak. Kanada'da olduğu gibi, bu uzun düzlükler, kısa virajlar, şikanlar ve bunun gibi şeyler, süper hızlılar."

"Bence bu iki takım rekabet gücü açısından bizim için en büyük rakip olacak ve aralarında podyum için mücadele edebilirler." dedi.

Alonso'nun Hollanda GP'sinde elde ettiği ikincilik, yıla Red Bull'un en büyük rakibi olarak başlayan kendisinin podyuma çıkamadığı dört yarışlık dönemi sona erdirmiş oldu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Aston Martin o dönemdeki form düşüklüğünün araca getirdiği yeni güncellemelerin yan etkilerinden kaynaklandığını düşünürken, Alonso ne olduğuna dair hâlâ doğru düzgün bir açıklama olmadığını söyledi.

Avusturya ve Belçika gibi yarışlarda neden bu kadar zorlandığının sorulması üzerine Alonso, "Bilmiyorum. Bazen hafta sonuna başlarsınız ve aracın girdilerinize yanıt vermediğini hissedersiniz."

"Virajlara girerken rahat olmuyorsunuz ya da otomobille bağlantılı olmayan bir şeyler hissediyorsunuz. Sonra ayarlarda birkaç şeyi değiştirmeye başlıyorsunuz ve sadece bir aksı iyileştirirken diğer aksı daha kötü hale getiriyorsunuz."

"İnce bir çizgi üzerinde yaşıyorsunuz ama asla mutlu olamıyorsunuz. Bu durum özellikle Temmuz ayında çok sık oldu."

"Bu, aracın performansından ve o sırada kullandığımız paketten kaynaklanıyor olabilir. O ay yaşadığımız zorluklarla ilgili birkaç farklı düşünce var ama net bir açıklama yok." şeklinde cevap verdi.