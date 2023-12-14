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Alonso'ya göre Aston Martin'in 2024 için ele alması gereken zayıflıklar neler?

İki kez Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso'ya göre Aston Martin, 2024 için düzlük hızını ve tutarlılığını geliştirmeli.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yardımcı Editör Alex Kalinauckas
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin'in 2023 sezonuna Red Bull'a 'karşı bir tehdit' olarak başlamasının ardından takım Avusturya Grand Prix'sinin ardından düşüşe geçti. 

Aston Martin'in aşırı esnek bir ön kanadın araçtan çıkarılmasından zarar gördüğüne inanılırken, 2024 için geliştirilen parçaların AMR23'te çalıştırılmak üzere tersine mühendislikle üretilmesi de takımı rotasından saptırdı.

Alonso, takım gelecek yıl için aracını hazırlarken, tasarımcıların maksimum hızı artırmak için sürtünme seviyesini ele almaları ve bir adım daha ileri gitmek için aracın daha geniş bir çalışma penceresinde çalışması gerektiğini söylüyor.

"Bence biraz tutarlı olmamız gerekiyor. Belki de zayıf noktalardan biri, aracın çok dar bir pencerede çalışması gerektiğiydi."

"Bu herkes için aynı [yer etkili araçların özellikle hassas olduğunu kanıtlıyor], ancak biraz zorlanıyoruz gibi görünüyor ve gelecek yıl her zaman istikrarlı bir seviyede performans gösterebilirsek iyi olacak."

"Ayrıca, düzlük hızını artırmamız gerekiyor çünkü bu bizim zayıf noktamızdı, düzlüklerde her zaman biraz fazla yavaştık." 

"Diğerleri kadar hızlı olmak için arka kanadı çok fazla indirmemiz gerekiyordu. Ancak o zaman virajlarda da yavaş kaldık. Dolayısıyla, muhtemelen bu sezon içinden çıkamadığımız döngü buydu."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı

Alonso, dar çalışma aralığının 2024 odaklı gelişimin bir sonucu olduğunu, ancak bu 'deneylerin' takıma gelecek sezon için daha net bir yön vermeye yardımcı olduğunu belirtti.

Aston Martin pilotu, "Bence bu biraz da aracın geliştirilmesinin bir sonucuydu."

"Ama dediğim gibi, aracın performansından daha fazlasını elde etmeye çalıştığınızda bu herkes için aynıdır - diğer noktalardan kazanmak için bazı alanları feda etmeniz gerekir."

"Ancak gelecek yıl için de bazı fikirlerimiz olduğunu ve her şeyin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Alonso; lastik yönetimi, Aston'un stratejisi ve 'enerjisinin' 2024'e taşınacak unsurlar olduğunu da ekledi.

Alonso, "Lastiklerin bozulma seviyesi güçlü noktamızdı."

"Pazar günleri aracın her zaman çok güçlü olduğunu düşünüyorum."

"Stratejinin uygulanması, takımın motivasyonu [harika]. Biz mutlu ve genç bir ekibiz."

"Her sonucu bir zafer olarak kutluyoruz ve bu enerjiyi gelecek yıl için korumak önemli." şeklinde konuştu.

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