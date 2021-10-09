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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Alonso’ya ceza çıkmadı!

Ekleyen:
, Editör

Sıralama turlarında çıkan çift sarı bayraklar altında yavaşlamadığı gerekçesiyle hakemlerle görüşmeye çağrılan Fernando Alonso’ya ceza çıkmadı.

Alonso’ya ceza çıkmadı!

İspanyol sürücü, İstanbul Park'taki sıralama turlarında bu sezonki en iyi performanslarından birini ortaya koydu ve Lewis Hamilton'ın cezasıyla birlikte yarınki yarışa 5. sıradan başlayacaktı.

Ancak Alpine pilotu, sıralama turlarının ilk bölümünde çift sarı bayraklar sallandığında yeteri kadar yavaşlamadığından dolayı hakemler tarafından görüşmeye çağrılmıştı.

FIA, çift sarı bayraklar sallandığında pilotların zaman turlarını hemen iptal etmesi konusunda oldukça net bir görüşe sahip.

Hakemler, Alonso’yu dinleyip kanıtları inceledikten sonra, tecrübeli sürücünün suçsuz olduğu sonucuna vardılar.

Yapılan açıklamada, “Sürücünün çift sarı bayrakların gösterilmesinden sonra, hızını önemli ölçüde azaltma gerekliliğini yerine getirdiği oldukça açıktı.” ifadeleri kullanıldı.

Böylelikle Alonso, yarışa 5. sıradan başlayacak.

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