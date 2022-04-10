Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Albon: "Yarışta sıralama turları atmak puan almamızı sağladı" Sonraki / Sainz: "Hata için sadece kendimi suçlayabilirim"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Alonso'nun yaşadığı şanssızlıklar karşısında "söyleyecek sözü yok"

Fernando Alonso, Avustralya Grand Prix'sinde puan almasını engelleyen daha fazla şanssızlık yaşamasının ardından artık söyleyecek sözünün kalmadığını söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Alonso'nun yaşadığı şanssızlıklar karşısında "söyleyecek sözü yok"
Haberi dinle

Fernando Alonso, Avustralya Grand Prix'si sıralama turlarının son bölümünde, en iyi turla gelirken hidrolik sorunu yaşamış ve kaza yapmıştı. Yarışa 10. sıradan başladı ve güçlü bir yarış çıkarıyordu.

Yarışa sert lastiklerle başlayan ve alternatif stratejiye yönelen Alonso'nun tüm umutları, Sebastian Vettel'in kazası sonrası piste giren güvenlik aracı nedeniyle uçup gitti.

Orta lastiklere geçiş yapmak için çok erkendi ve bundan ötürü pite giremedi. Ayrıca farklar kapandığı için, pit stoptan sonra trafiğin içine düştü.

DRS treninde orta lastikleri mahvolan Alonso, bir başka pit stop daha yaptı ve hafta sonunu son sırada tamamladı.

Yarıştan sonra Alonso'ya hissiyatı soruldu ve şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse söyleyecek sözüm kalmadı."

“Şu anda her şeyin bu denli yanlış gitmesini kabullenmek zor... Yine de henüz üç yarış tamamlandı, daha gidilecek 20 yarış var. Şans er ya da geç bu 23 yarışın bir noktasında durumu telafi edecek ve sanırım daha şanslı olacağız. Bu şansı değerlendirmemiz gerekiyor."

"Fakat şu anda geriye dönüp bakarsak Suudi Arabistan'da garanti görünen altıncılığı kaybettik. Burada güvenlik aracından önce 6. veya 7. sıralar mümkündü. Dünü baz alırsak bana göre bugün Max Verstappen'in yokluğunda podyuma çıkmak çok kolay olurdu."

"Podyum için George'u yenebilirdik çünkü çok hızlıydık, bu pistte Mercedes'ten daha hızlıydık ve yaşananlar yüzünden bu fırsatı kaçırdık."

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso aracın hızının iyi olduğuna dikkat çekerek şunları ekledi: "Hızlıydık. Sert lastikle başladık, ters stratejideydik ve ilk birkaç turda 10. sırada kalmayı başardık."

"Sonrasında orta hamurla başlayanlar pite girmeye başladığında zorladık ve araç iyi hissettiriyordu. 10. başlayıp 6. veya 7. olabilirdik, bu açıdan tempomuz vardı."

"Stratejimiz sert ile başlayıp orta lastiğe geçmekti. Fakat güvenlik aracı 24. turda girdi ve tüm farklar kapandı. Hal böyle olunca stratejiye elveda dedik."

Alonso, pit stoptan sonra bir DRS treninin içerisinde düştüğünü ve lastiklerini mahvettiğini belirtti.

"Zordu. Pit stoptan çıktık ve önümüzde dört araçlık bir DRS treni vardı. Tekerlek tekerleğe yarışsanız hepsini geçebilirsiniz ama dört araç olduğunda ve hepsi DRS'yi açtığında bunu yapmak imkansız oluyor. Bu da lastikleri mahvetti."

"Dediğim gibi zor bir durum fakat olan bu. Geriye bakmamalıyız, önümüze bakmalıyız ve Imola bizim için bir başka fırsat olacak."

paylaşım
yorumlar
Albon: "Yarışta sıralama turları atmak puan almamızı sağladı"
Önceki haber

Albon: "Yarışta sıralama turları atmak puan almamızı sağladı"
Sonraki haber

Sainz: "Hata için sadece kendimi suçlayabilirim"

Sainz: "Hata için sadece kendimi suçlayabilirim"
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Hamilton, "zor bir pozisyonda bırakıldığını" söylediği radyo mesajını açıkladı Avustralya GP
Formula 1

Hamilton, "zor bir pozisyonda bırakıldığını" söylediği radyo mesajını açıkladı

Verstappen: "Şu anda şampiyonluğu değil, yarışları bitirmeyi düşünmeliyiz" Avustralya GP
Formula 1

Verstappen: "Şu anda şampiyonluğu değil, yarışları bitirmeyi düşünmeliyiz"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Fernando Alonso Daha fazlası
Fernando Alonso
Alonso parmağındaki sakatlığa rağmen Avustralya GP'de yarışacak Avustralya GP
Formula 1

Alonso parmağındaki sakatlığa rağmen Avustralya GP'de yarışacak

Alonso, 4. DRS alanının kaldırılması için "en çok bağıran" pilot olmuş Avustralya GP
Formula 1

Alonso, 4. DRS alanının kaldırılması için "en çok bağıran" pilot olmuş

Yeni bir taban ve ön kanat getiren Alpine, aracını 3 ila 4 kg hafifletecek Avustralya GP
Formula 1

Yeni bir taban ve ön kanat getiren Alpine, aracını 3 ila 4 kg hafifletecek

Son Haberler

Binotto: "Çok sevinmemeliyiz çünkü henüz üçüncü yarıştayız"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Çok sevinmemeliyiz çünkü henüz üçüncü yarıştayız"

Hamilton, "zor bir pozisyonda bırakıldığını" söylediği radyo mesajını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, "zor bir pozisyonda bırakıldığını" söylediği radyo mesajını açıkladı

Schumacher olayından sonra güvenlik aracı protokolünde inceleme tavsiye edildi
Formula 1 Formula 1

Schumacher olayından sonra güvenlik aracı protokolünde inceleme tavsiye edildi

Sainz: "Hata için sadece kendimi suçlayabilirim"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Hata için sadece kendimi suçlayabilirim"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.