Alonso'nun yaşadığı şanssızlıklar karşısında "söyleyecek sözü yok"

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Fernando Alonso, Avustralya Grand Prix'si sıralama turlarının son bölümünde, en iyi turla gelirken hidrolik sorunu yaşamış ve kaza yapmıştı. Yarışa 10. sıradan başladı ve güçlü bir yarış çıkarıyordu.

Yarışa sert lastiklerle başlayan ve alternatif stratejiye yönelen Alonso'nun tüm umutları, Sebastian Vettel'in kazası sonrası piste giren güvenlik aracı nedeniyle uçup gitti.

Orta lastiklere geçiş yapmak için çok erkendi ve bundan ötürü pite giremedi. Ayrıca farklar kapandığı için, pit stoptan sonra trafiğin içine düştü.

DRS treninde orta lastikleri mahvolan Alonso, bir başka pit stop daha yaptı ve hafta sonunu son sırada tamamladı.

Yarıştan sonra Alonso'ya hissiyatı soruldu ve şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse söyleyecek sözüm kalmadı."

“Şu anda her şeyin bu denli yanlış gitmesini kabullenmek zor... Yine de henüz üç yarış tamamlandı, daha gidilecek 20 yarış var. Şans er ya da geç bu 23 yarışın bir noktasında durumu telafi edecek ve sanırım daha şanslı olacağız. Bu şansı değerlendirmemiz gerekiyor."

"Fakat şu anda geriye dönüp bakarsak Suudi Arabistan'da garanti görünen altıncılığı kaybettik. Burada güvenlik aracından önce 6. veya 7. sıralar mümkündü. Dünü baz alırsak bana göre bugün Max Verstappen'in yokluğunda podyuma çıkmak çok kolay olurdu."

"Podyum için George'u yenebilirdik çünkü çok hızlıydık, bu pistte Mercedes'ten daha hızlıydık ve yaşananlar yüzünden bu fırsatı kaçırdık."

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso aracın hızının iyi olduğuna dikkat çekerek şunları ekledi: "Hızlıydık. Sert lastikle başladık, ters stratejideydik ve ilk birkaç turda 10. sırada kalmayı başardık."

"Sonrasında orta hamurla başlayanlar pite girmeye başladığında zorladık ve araç iyi hissettiriyordu. 10. başlayıp 6. veya 7. olabilirdik, bu açıdan tempomuz vardı."

"Stratejimiz sert ile başlayıp orta lastiğe geçmekti. Fakat güvenlik aracı 24. turda girdi ve tüm farklar kapandı. Hal böyle olunca stratejiye elveda dedik."

Alonso, pit stoptan sonra bir DRS treninin içerisinde düştüğünü ve lastiklerini mahvettiğini belirtti.

"Zordu. Pit stoptan çıktık ve önümüzde dört araçlık bir DRS treni vardı. Tekerlek tekerleğe yarışsanız hepsini geçebilirsiniz ama dört araç olduğunda ve hepsi DRS'yi açtığında bunu yapmak imkansız oluyor. Bu da lastikleri mahvetti."

"Dediğim gibi zor bir durum fakat olan bu. Geriye bakmamalıyız, önümüze bakmalıyız ve Imola bizim için bir başka fırsat olacak."