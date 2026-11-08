Formula 1
Alonso'nun yağmurdaki başarısı: 2022’den bu yana tüm sıralamalarda Q3’e kalan tek pilot
İspanyol Soymotor'un haberien göre Fernando Alonso, Brezilya Grand Prix’sinde yağmur altında bir kez daha farkını ortaya koydu. İspanyol pilot, 2022’den bu yana gerçekleştirilen ıslak zeminli 11 sıralama seansının tamamında Q3’e ulaşarak yüzde 100’lük başarı oranına imza attı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 8 Kas 2026 10:01
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Fernando Alonso, Brezilya Grand Prix’sinde yağmur altında sergilediği performansla neden Formula 1 tarihinin en iyi pilotlarından biri olarak gösterildiğini bir kez daha kanıtladı.
Aston Martin ile bu sezon ilk kez Q3’e kalmayı başaran İspanyol pilotun yağmur performansı, yalnızca Interlagos’taki başarısıyla sınırlı değil. 2022 sezonundan bu yana gerçekleştirilen ıslak zeminli sıralama seansları incelendiğinde Alonso’nun dikkat çekici bir istatistiğe sahip olduğu görülüyor.
Alonso’dan 11’de 11
Imola 2022’den Brezilya 2026’ya kadar en az bir seansı ıslak zeminde gerçekleştirilen 11 sıralama seansı düzenlendi.
Alonso, bu seansların tamamında Q3’e kalmayı başardı. Böylece %100’lük başarı oranına ulaşan tek pilot oldu.
Üstelik bu başarıyı, çoğunlukla rekabetçi açıdan sınırlı araçlarla elde etti. Brezilya’daki performansı da bu açıdan özellikle dikkat çekiciydi. Aston Martin’in kuru zeminde Q3’e kalmasının oldukça zor olduğu bir dönemde Alonso, yağmur altında bir kez daha fark yarattı.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Verstappen ve Norris Alonso’nun gerisinde
Alonso’nun istatistiğine en çok yaklaşan isim Lando Norris oldu. McLaren pilotu, söz konusu 11 sıralamanın 10’unda Q3’e kalmayı başardı.
Max Verstappen ise dokuz kez Q3’e ulaştı. Ancak Hollandalı pilotun Brezilya’daki son sıralama seansında Q2’ye katılmamayı tercih etmesi, bu istatistiği değerlendirirken dikkate alınması gereken bir ayrıntı.
Verstappen, motor bileşeni değişikliği nedeniyle zaten gridin gerisinden başlayacağını bildiği için Q2’de mücadele etmedi. SoyMotor’un değerlendirmesine göre, gerçek bir mücadele vermesi durumunda Norris ile aynı seviyeye ulaşması muhtemeldi.
Verstappen’in Q3 dışında kaldığı iki seansın da Interlagos’ta, 2024 ve 2026 yıllarında gerçekleşmesi dikkat çekti.
Yağmur performansıyla Formula 1 tarihinin en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul edilen Lewis Hamilton ise bu dönemde Alonso’nun oldukça gerisinde kaldı.
İngiliz pilot, söz konusu sıralama seanslarının yalnızca altısında Q3’e ulaşabildi.
Bu istatistik, Hamilton’ın zemin etkisi döneminde yaşadığı performans sorunlarını da ortaya koyuyor. Mercedes’in rekabetçi açıdan zorlandığı bu dönemde Hamilton, yağmur altında da eski üstünlüğünü her zaman sergileyemedi.
George Russell, Charles Leclerc ve Carlos Sainz ise dokuzar kez Q3’e kalmayı başardı.
Sainz’ın bu performansı ayrıca dikkat çekici. İspanyol pilot, ilk Formula 1 pole pozisyonunu 2022 Silverstone sıralama seansında yağmur altında elde etmişti. Williams pilotu, 2025 Las Vegas Grand Prix’sinde de ıslak zeminde güçlü bir performans sergileyerek üçüncü sıradan start alma hakkı kazanmıştı.
Alonso’nun istatistiğini özel kılan unsurlardan biri de kullandığı araçların performansı.
İspanyol pilot, söz konusu dönemde çoğunlukla orta grup mücadelesi veren araçlarla Q3’e ulaşmayı başardı. Aston Martin’in 2023 sezonunda podyum mücadelesi verdiği dönemde ise ıslak zeminde gerçekleştirilen bir sıralama seansı yaşanmadı.
İspanyol pilotun yıllar önce söylediği, “Yağmur, yalnızca ıslanmak istemiyorsanız problemdir.” sözleri, Brezilya’daki performansının ardından yeniden gündeme geldi.
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- Motorsport.com Ekibi
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