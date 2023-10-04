Alonso'nun sözleri, Russell'ın hayata bakışını değiştirmiş

Uzun yıllar boyunca pek çok kişiye rol model olan Fernando Alonso, zamana meydan okuyor ve yaşına rağmen hâlâ gridin en iyilerinden birisi.

Formula 1'de çifte şampiyonluk alan Alonso, motor sporlarında pek çok kişiyle iyi bir ilişki içerisinde ve başarıları onu doğal olarak örnek alınacak bir figür haline getirdi.

Kendisini bu şekilde gören isimlerden birisi de, söylediği sözleri bir hayat felsefesi olarak gören George Russell.

İngiliz pilot, Beyond the Grid podcast'inin şöyle dedi: "Mühendislerimle beraber aracı ayarlarken nelere odaklanmam gerektiği konusundaki zihniyetim değişti."

"Artık hayattan daha fazla keyif alıyorum."

"Fernando'nun bir podcast'ini dinledim; orada kariyerinde bir şeyi değiştirebilseydi, gençken yaşadığı anlardan daha fazla keyif almayı isteyeceğini söylüyordu."

"Bu beni gerçekten çok etkiledi."

"Burada hayalimi yaşıyorum. Kendimi işime çok adadım ve gerçek bir profesyonel gibi hissediyorum."

"Her şeyimi veriyorum ama bazen tadını çıkarmayı unutuyorum."

"Gülümsemek, her zaman en küçük ayrıntılara odaklanan o %120 ciddi adam olmamanızı sağlıyor. Fakat bu artık daha az profesyonel olduğum anlamına gelmiyor, sadece hayatımdan daha fazla keyif alıyorum."

"Çok daha mutlu bir konumdayım."