Alonso'nun Schumacher'e ustalık dersi verdiği yarış: 2005 San Marino GP

Alonso ve Schumacher ilk defa bu kadar yakın bir şekilde galibiyet mücadelesi vermişti. Alonso'nun süper galibiyeti, Formula 1 dünyasının artık değişmeye başladığının habercisiydi.

O seneki Imola yarışı, Ferrari'nin lastik kurallarından olumsuz etkilendiği sezon boyunca galibiyet için mücadele ettiği nadir yarışlardan birisiydi. Aslında o yarışı Kimi Raikkonen kazanabilirdi ancak McLaren sürücüsü şaft sorunu nedeniyle lider götürdüğü yarışı 9. turda bırakmak zorunda kalmıştı.

2005 sezonunu pilotların yarışları aynı lastiklerle tamamlamasını zorunlu kılan lastik kuralı belirlemişti. Bu harcamaları ve dolayısıyla hızları kontrol altında tutmanın kolay bir yoluydu.

Ferrari senelerdir Bridgestone ile olan yakın ilişkinin faydasını görüyordu. Lastiklerin tüm ayrıntılarına erişim sayesinde Schumacher, tam gaz geçtiği stintlerle Ross Brawn'ın dahice strateji çağrılarını uyguluyordu. Ancak 2005 kuralları tam olarak Michelin'e fayda sağladı.

O dönemde 23 yaşında olan Alonso'nun dönemi artık gelmişti. İlk galibiyetini 2003'te Renault ile alan İspanyol sürücü, 2004'te hiç kazanamadı ve o seneyi tam olarak Ferrari domine etti. Alonso 2004'te şampiyonayı 4. sırada tamamlasa da iyi bir momentum kazanmaya başlamıştı.

2005'te Renault sezona çok hızlı başlangıç yaptı. Giancarlo Fisichella sezonun ilk yarışı Avustralya'yı pole pozisyonundan kazanırken kuruyan pistte şanssız olan ve 13. sıradan başlayan Alonso 3. olarak iyi puanlar kazanmıştı.

Genç sürücü daha sonra gerçekleştirilen Malezya ve Bahreyn'de ise pole pozisyonunu ve yarışları kazanmayı başardı.

Fernando Alonso Photo by: Motorsport Images

Schumacher ilk 3 yarışta Malezya'daki yedinciliği sayesinde sadece 2 puan kazanabildi ancak takım arkadaşı Rubens Barrichello, Avustralya'da en azından 2. olmayı başarmıştı. Zorlanan Ferrari'nin 3. yarış Bahreyn'e kadar geçici bir araçla katıldığı açıktı.

Sene sonunda Schumacher, "Melbourne'e eski aracımızla gelmiştik, bu yüzden orada galibiyet için mücadele edemeyeceğimiz bizim için açıktı."

"En azından benim beklentim bu şekildeydi. Açıkçası o yarışın sıralamalarındaki kötü şansım, bizim açımızdan ideal değildi. Ancak dürüst olmalıyım ki, sezon başlamadan oranın iyi olmayacağını zaten biliyordum." demişti.

Yeni araca geçişle alakalı ise Schumacher, "Şöyle söyleyebilirim. Büyük bir adım olacağını ve aynı zamanda büyük bir adıma ihtiyacımızın olduğunu biliyordum."

"Ancak yeni aracı ve yaşadığımız sorunları da biliyordum. İlk yarışlarda sürpriz olmadı. Yeni aracı kullanmak için biraz fazla acele ettik." dedi.

Imola yarışı F2005'in ikinci yarışıydı ve tam olarak Ferrari'nin ihtiyaç duyduğu performans gösterildi. O dönemde sıralamalarda iki tek tur zamanının ortalaması grid pozisyonunu belirliyordu. İlk tur cumartesi öğleden sonra düşük yakıt yüküyle atılırken, ikinci tur pazar sabahı yarışa başlanılacak yakıt yüküyle atılıyordu ve ardından iki turun ortalaması grid pozisyonunu belirliyordu.

2005 kurallarında zorlayıcı olan şeylerden birisi de motorların en azından iki yarış hafta sonu kullanılması gerekliliğiydi. Aksi takdirde pilotlara 10 sıra grid cezası veriliyordu. V10 motor döneminde bu oldukça yönetimi zor bir konuydu.

Cumartesi günkü sıralamalarda Ferrari için iyi geçti. Schumacher Q1'de 3. oldu ancak pazar sabahki Q2 seansında pist dışına çıkarak çok önemli zamanlar kaybetti. Sonuç olarak Schumacher 14. oldu ve galibiyet mücadelesinden uzakta kalacak gibi görünüyordu.

Renault ise ilk defa pole pozisyonunu Imola'da kaybetti. McLaren, başarılı bir şekilde tek tur performansını çözmeyi başardı ve Raikkonen, Alonso'nun önünde pole pozisyonunu kazandı. Fin sürücü ilk 3 yarışta en iyi 3. olabilmişti ancak artık ciddi bir faktör olacak gibi görünüyordu.

Alonso çok ciddi bir sıkıntıya sahipti. O hafta sonu kullandığı motoru Bahreyn'de zorlamıştı ve optimum motor ayarlarından daha düşük seviyede bir yarış geçirdi ve daha az tur attı.

Renault'nun o dönemdeki teknik patronu Pat Symonds, "Antrenmanda çok fazla tur atmadık. Fernando'nun motorunda Bahreyn'nden hasar vardı. O hafta sonu her şey pürüzsüz geçmedi. Tur zamanı devasa olmasa da olumsuz etkileniyordu."

"Fernando'nun sıralama turu, hafta sonu elde ettiği 11. dereceydi. Ne kadar kaybettiğimizi nasıl hesaplayabilirdik? Bu hafta sonuna mümkün olan en iyi şekilde hazırlandığımızı söyleyemem." demişti.

Raikkonen startla birlikte liderliğini korudu ancak 9 tur sonra şaft sorunuyla yolda kaldı. Yola devam edebilseydi Alonso'dan daha uzun süre pistte kalacak yakıta da sahipti ve çok büyük ihtimalle yarışı kazanacaktı.

Bu sayede Alonso rahat bir şekilde liderliğe yükseldi. 23. turda Alonso'nun yakıt için pite gelmesiyle BAR'dan Jenson Button ilk sıraya yükseldi ancak kısa süre sonra o da pite geldi. Schumacher yarışın başında liderlik mücadelesinde olmasa da sonrasında hızlandı ve birkaç sıra kazandı. Schumacher ilk pite Alonso'dan 4 tur sonra geldi.

Pit stopların ardından Schumacher çok iyi bir yükseliş kaydetti. Trulli treni sayesinde Schumacher 10. sıradan 3. sıraya yükselmeyi başardı. Artık önünde sadece Alonso ve Button vardı.

Michael Schumacher, Ferrari F2005 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Tifosinin mutlu olması için her şey ortadaydı çünkü Schumacher uçuyordu ve kısa sürede Button'ı yakalamayı başardı. Ön tarafta Alonso, erken denilebilecek 42. turda 2. pit stopunu yapınca Button ve Schumacher bir süre 1-2 şeklinde devam ettiler. Schumacher 47. turda pist üstünde geçti, birkaç tur sonra pite geldi ve pitten Alonso'nun hemen arkasında 2. sırada yarışa döndü.

Artık damalı bayrağa kadar 12 turluk bir mücadele olacaktı. Schumacher daha hızlı bir araca sahipken, Alonso'nun motoruna dikkat etmesi ancak aynı zamanda Ferrari'yi arkasında tutabilmesi için her şeyi kullanması gerekiyordu.

Symonds, "Motor limitlerini düşük ayarlamak zorunda kalmıştık ve değiştiremiyorduk."

"Biraz daha performansımız olabilirdi ancak yine de yanlış anlamayın, o yarışta Michael'in performansına ayak uydurabilecek performans bulamazdık. 28 ile 48 turlar arasında Jenson'ı yakaladığı dönemde gösterdiği performansa hiçbir şekilde karşılık verecek performansımız yoktu." demişti.

Schumacher, Bahreyn yarışının başında da kısa süreliğine Alonso'ya baskı uygulamıştı ancak yarış dışı kalmıştı. Ancak yine de rakibinin nasıl savunma yapacağına dair az da olsa bilgisi vardı.

Alonso'nun lastikleri gerekli performansa sahip değildi ancak Renault pilotu onları zekice kullanıyor, asla açık kapı bırakmıyordu. Yavaş virajlarda sahip olduğu daha iyi çekiş, kendisine düzlükte avantaj sağlıyordu. Çok istekli Schumacher dahi onu geçmenin bir yolunu bulamadı ve Alonso, Ferrari'nin evinde Schumacher'in 0.2 sn önünde de olsa yarışı kazanmayı başardı.

Symonds, "İyiydi. Yarış yetenekleri de tam olarak budur, öyle değil mi? Herkes F1'de daha fazla geçiş olması gerektiğini söylüyor ancak bugün çok fazla olmadığı için memnunum!" demişti.

Symonds ayrıca, Ferrari'nin ilk yarışlardaki performansının ardından Imola'da böyle bir performans göstermesini beklemediklerini kabul etti.

Symonds, "Bu performansın sürpriz olduğu konusunda şüphe yok. Onların daha güçlü olacaklarını söyleyip durduk ancak böylesi bir performans beklemiyorduk. Ancak Imola ilginç bir pist."

"Ve bilirsiniz, farklı lastiklerde herkesin iniş ve çıkışları olabiliyor. Fernando'nın 2003 Macaristan'daki zaferini hatırlayın. Ferrari o yarışta ortalıklarda yoktu. Özellikle o gün Ferrari yoktu ve işler onlar için pek yolunda gitmemişti."

"Bugün ise işler onlar için iyi gitti ve çok hızlılardı." demişti.

Yarış galibi Fernando Alonso, Renault, ikinci Michael Schumacher, Ferrari el sıkışıyor Fotoğraf: Motorsport Images

Imola o sezonun aykırı yarışlarından birisiydi. İspanya'da Michelin kullanıcılarından Raikkonen öne çıktı ve McLaren'ı ile kazanarak Alonso'nun şampiyonluk mücadelesindeki rakibi oldu.

Sezon sonu, Imola'daki zaferini değerlendiren Alonso, "San Marino'da Ferrari kendilerine mükemmel bir şekilde uyan çok özel koşullara sahipti. Bir aracın, sadece bizim aracımıza göre değil griddeki tüm araçlara karşı o kadar hızlı olması normal değildi."

"Imola, şampiyonadaki en iyi yarışlardan birisiydi. İki araç yarışı çok yakın tamamladı. O yarışta lastiklerde ve motorda bazı sorunlar yaşadım bu yüzden yarışın sonunda oldukça yavaş kaldım. Michael beni geçemediği için çok mutluydum ve sonuç konusunda iyimserdim."

"Hepimiz Ferrari'nin geçen senelerde olduğu gibi dominant olmasını bekliyorduk. Ancak belki de takım olarak ilk 4 yarışı kazanmamızın ardından, 2005'in bizim için bir fırsat olacağından emin hale gelmiştim. Yine de son ana kadar asla ne olacağını bilemezsiniz çünkü McLaren gittikçe hızlı olmaya başladı." demişti.

Schumacher'in art arda 5 şampiyonluğun ardından tökezlemesi karşısında ise Alonso, "Ferrari bu sene doğru lastiklere sahip değilse, bu benim sorunum değil. Geçen sene de ben doğru lastiklere sahip değildim ancak kimse ondan bahsetmedi. Diğerlerini umursamıyorum. Mücadele her zamanki gibi ortada ancak benim takımım bu sene herkesten daha iyi, ben de hiç hata yapmadım." demişti.

Schumacher'in 2005'teki tek zaferi Michelin lastikli pilotların yarışamadığı tartışmalı Amerika GP'de gelmişti. Sezon sonunda Schumacher, o zafere rağmen kendileri için en iyi yarışın Imola olduğunu söyledi.

Schumacher, "Öncelikle, Fernando harika bir yarış çıkardı. Sezon boyunca zihinsel olarak çok güçlü sürüş yaptı. Benim yapabileceğim tek şey, sonunda onun arkasına geldiğim zaman onu zorlamak ve hata yapmasını beklemekti."

"Benim için bu iyiliği yapmadı, en ufak bir hatası dahi olmadı. Ancak çok eğlenceliydi, onun için de aynısı olduğundan eminim."

"Bizim için Imola, bu tuhaf sezonun en iyi yarışıydı. Çok uzun sezon içerisinde, çok sıkı çalışırsak yol tutuşu ile ilgili yaşadığımız bu sorunu aşabileceğimizden emin olmuştuk. Imola, sezona yeni bir başlangıç gibiydi." demişti.

2006'da 2.4 litrelik V8 motorların gelmesi ve tek lastik kuralının kaldırılmasıyla Schumacher ve Alonso arasında sezon boyunca süren düzgün bir şampiyonluk savaşı izledik ancak sonunda kazanan isim yine Renault pilotu oldu. O ana kadar 7 dünya şampiyonluğu kazanan Michael ise, sezon sonunda bırakarak ilk emekliliğine ayrılmıştı.