Alonso'nun R24'ü beklenenden ucuza satıldı

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Geçtiğimiz günlerde Fernando Alonso'nun 2004 yılının son üç yarışında kullandığı 2004 Renault R24-07 şasisinin açık artırmaya çıkarılacağı belirtilmişti.

Bu araç için ne kadar ücret isteneceği belirtilmese de, yaklaşık 400 bin poundluk bir satış beklentisi vardı.

Bu açık artırma geçtiğimiz günlerde Paris'te gerçekleşti ve araç sadece 217 bin 808 pounda alıcı buldu. Bu da, günümüz kuruyla 258 bin 125 euroya denk geliyor.

Araç pek çok açıdan orijinaldi. Aracın direksiyonu, Alonso'nun o yıl kullandığı orijinal direksiyondu. Ayrıca Mild Seven ve Telefonica sponsorluğundaki ünlü mavi/sarı renklere sahipti.

Alonso bu aracı Çin, Japonya ve Brezilya'da gerçekleştirilen 2004 sezonunun son üç yarışında kullanmıştı. Bu süreçte Alonso, sırasıyla dördüncü, beşinci ve dördüncü oldu. Müzayedede 1996 Ferrari F310 Formula 1 aracı da satıldı.

Bu araç ise beklenenden daha yüksek bir fiyata alıcı buldu. Genel beklenti, aracın 50 bin ila 85 bin pound arasında bir fiyata satılmasıydı. Fakat 182 bin 240 pounda satıldı.

Michael Schumacher, Ferrari F310