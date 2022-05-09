Alonso'nun müthiş startında sürücü geçit töreni rol oynamış

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Cumartesi gününü 11. sırada tamamlayarak son seansı kıl payı kaçıran Alonso, Bahreyn'den bu yana ilk puanlarını kovalıyordu ve Alpine'in hızına güveniyordu.

İspanyol pilot, yarıştan hemen önce Lance Stroll'ün pit yolundan başlayacak olması nedeniyle bir sıra kazanmıştı. Fakat kendisinin kazancı bununla sınırlı kalmadı ve ilk turda Yuki Tsunoda, Lando Norris ve -ufak bir temasa rağmen- Lewis Hamilton'ı geçerek yedinciliğe yükseldi.

Alonso'nun bu denli avantaj kazanmasının sebebi ilk virajı dışarıdan dönmesiydi, böylece iç çizgide kalan pilotların sıkışmasından faydalanabildi -örneğin Hamilton pistin o bölgesinde en çok zorlanan isimlerden birisiydi.

Fakat ortaya çıkan şu ki, Alonso'nun startta dış çizgiyi takip etmesi bir şans işi değil, aksine yarıştan bir süre önce düşünülmüş bir planın parçası.

Alonso, sürücülerin geçit töreni sırasında dış çizginin ilk virajda ne kadar temiz göründüğünü fark ettiğini ve başlangıçta yeterli yol tutuşu varken kumar oynamasına neden olduğunu açıkladı.

Alonso, "İyi bir start aldım​​ ama ilk virajda dış çizgiden gitmeyi seçtim."

“Bu, geçit töreni sırasında gözlemlediğim bir şeydi, şimdiye kadarki en yavaş geçit töreniydi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Mick Schumacher, Haas VF-22, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Tören aracı ilk virajdayken dış çizgide durakladı, yaklaşık 20 saniye gözlem yapma imkanım oldu. Çizginin epey yol tutuşuna sahip olduğunu hissettim, herhangi bir çakıl veya tümsek yoktu. Oldukça temizdi."

"Kendime ilk virajı dıştan almam gerektiğini söyledim. Diğer pilotlar iç çizgide oldukça dikkatli fren yaptılar, ben de birkaç sıra kazandım." dedi.

Alonso iyi starta rağmen ilk turlarda Hamilton'u arkasında tutamayarak sekizinciliğe geriledi, yavaş bir pit stop'un ardından Pierre Gasly'i strateji yardımıyla geçme imkanını da kaybetti. Yarışın orta kısımlarında Gasly'e yaptığı iyimser bir hamle sonrası ikili temas etti ve Alonso temas sebebiyle 5 saniye zaman cezası aldı. Damalı bayrağı sekizinci sırada gören Alonso cezanın uygulanmasıyla birlikte dokuzunculuğa düştü.

İspanyol pilot, yarış bittikten sonra pist limitlerini aştığı gerekçesiyle bir ceza daha aldı, bu ceza da 11. sıraya gerilemesine ve puan hasretinin dört yarışa çıkmasına sebep oldu.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dış çizgideki yol tutuşundan faydalanan tek pilot Alonso değildi. Yarışa Carlos Sainz'ın arkasında üçüncü başlayan Max Verstappen de startta benzer bir hamleyle rakibini geçmeye çalıştığını söyledi.

Verstappen, "Startta ne bekleyeceğimi bilmiyordum ama iyi bir kalkış yapmayı başardık."

"İlk virajda dış çizgiyi kullanma fırsatını gördüm ve bir deneme yaptım, neyse ki işe yaradı.” dedi.

Verstappen ayrıca ilk virajda bulduğu yol tutuşunun kendisini "şaşırttığını" söylerken, yarış ilerledikçe virajın "daha da kötüleştiğini" de ekledi.