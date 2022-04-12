Alonso'nun kazasına 1.5 poundluk parça yol açmış

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Melbourne'deki sıralama turlarından önce Fernando Alonso, Alpine'in pole pozisyonu için olmasa bile ilk çizgi için mücadele edebileceğini düşünüyordu. Takımın teknik direktörü Pat Fry de aynı ruh hali içerisindeydi ve iki kez dünya şampiyonunun muhtemelen üçüncü veya dördüncü olacağını tahmin ediyordu.

Fakat İspanyol sürücünün A522'sinde yaşadığı hidrolik sorun her şeyi mahvetti. Alonso, son bölümdeki ilk turunda çok iyi bir zamanla geliyordu fakat hidrolik sorununun ardından araç kapandı ve İspanyol sürücü kendisini bir anda bariyerlerde buldu.

Her şey plana göre gitseydi, Alonso pazar günü muhtemelen podyumda olacaktı fakat kaza nedeniyle 10. sıradan başlamak durumunda kaldı.

Takım sıralama turlarının ardından hidrolik sistemin arızalanmasına neden olan sorunu araştırdı ve sızdıran bir yağ keçesi buldu. Soruna neden olan parça buydu ve yaklaşık 1.5 pound'a mâl oluyordu.

Takım patronu Otmar Szafnauer, The-Race'a şöyle dedi: "Yağ keçesi hasar gördü, yağ dışarı sızdı. Yağ basıncı düştüğünde, arıza anında motoru kurtarmaya çalışan güvenli mod etkinleşti. Yaşanan şey tam olarak buydu. Onarım için sadece bu yağ keçesinin değiştirilmesi gerekiyordu."

Szafnauer, bu küçük sorun nedeniyle takımın çok büyük bir bedel ödediğinin farkında.

"Eğer sıralama turlarında almamız gereken sonucu alabilseydik, Fernando için yarış tamamen farklı olurdu Etrafındaki diğer tüm sürücüler gibi orta lastiklerle başlayacak ve güvenlik aracından etkilenmeyip, ilk dörtteki sürücüler ile rekabet etmek için iyi bir fırsatı olacaktı."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

Bunun yerine Alonso, yarışa sert lastikle başladı ve yarışın 42. turunda pit stop yapıp orta hamura geçti. Ancak bir DRS treninin içerisindeydi ve lastikleri çabucak bitti. Bundan ötürü de ikinci kez pit stop yapıp, yarışı sonuncu bitirdi.

Diğer tarafta Williams, yarışa sert lastikle başladı ve Alex Albon, tüm yarışı aynı lastikle geçip, son turda pit stopa girdi. Bu da takıma bir puan getirdi

Bu konuda Szafnauer, "Beni şaşırtan şey, Williams'ın bir puan alması değil, Albon'un 57 turluk lastiklerinin hâlâ iyi durumda olmasıydı. Bu bize ders olacak. Bu kadar tura rağmen lastikleri hâlâ iyi durumdaydı"

"Fernando pit stoptan sonra diğer araçların arkasında kaldı, orta lastikleri aşındı ve bir pit stop daha yapmak zorunda kaldık. Albon ise iyi durumdaydı."

"Williams doğru olanı yaptı. Bu hızda olmasaydık, sanal güvenlik aracı girmeseydi ve Albon'un yaptığını yapsaydık, 10. olabilirdik. Ondan önce finiş görebilirdik."

"Ancak daha öndeyken farklı kararlar alıyorsunuz, pite giriyorsunuz ve başka bir yerde çıkıyorsunuz. Kararları sadece o an sahip olduğunuz bilgiler çerçevesinde veriyorsunuz. Geleceği tahmin etmek zor."