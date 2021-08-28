Alonso'nun kask içi kamerası, F1'in standart özelliklerinden mi olacak?

Formula 1'de yıllardır araç üstüne yerleştirilen kameraların açısının gerçek aracı sürme deneyimini yansıtıp yansıtmadığı konusunda tartışmalar sürüyor. Birçoğu, takla barı üzerinde yer alan kameranın çok yapay bir görüntü sunduğunu ve gerçek deneyimi yansıtmadığını söylüyor. Bunun yanında yıllar öncesinde Monako'da Ayrton Senna'nın aracı üzerinden çekilen görüntü, günümüze göre çok dramatik görünüyor.

Alonso'nun kaskından verilen görüntü görsel açıdan iyiydi. Spa pistindeki her bir tümsek ve rakım değişimi, bu kameradan çok iyi bir şekilde görülüyordu. Alpine pilotu ile kokpitte olmak, gerçekten en iyi şeydi. Bu kamera aynı zamanda direksiyonda yer alan ekrana dair de çok detaylı bir görüntü sundu. Muhtemelen takımın umduğundan çok daha fazlası görüldü.

Farklı kategorilerde kask üzerinden harika görüntüler izledik ve F1'in kendisi de zaman zaman farklı kask kameralarını test etti ancak şu ana kadar hiçbirisinde karar kılmadı.

Spa'daki kamera da şimdilik sadece test amaçlıydı ve ilk defa bu sistem halka açıldı. Ancak bu sistemin gelecekte daha sık kullanılması bekleniyor. Bu olursa, o zaman her hafta sonu harika görüntüler ortaya çıkacaktır.

Motorsport.com'a konuşan F1'in Yayın ve Medya Bölümü Direktörü Dean Locke, "Kask kamerasıyla ilgili deneyimler 15 sene öncesine kadar gidiyor. David Coulthard ile bir şeyler yapmıştık ve aynı dönemde GP2'de bir şeyler yaptık. Yıllar geçtikçe bu konuda birçok kez deneme yaptık."

"Bu çözümlerin çoğu kaskın dışındaydı. F1'de gelişim devam ettikçe, buna pek izin verilmedi. Bu yüzden bunu yapmak her zaman tehlikeliydi. Bu yüzden, mümkün olması halinde hep kaskın içerisinde bir şey yapmayı düşünüyorduk." dedi.

Locke'nin ifade ettiği gibi seneler içerisinde bu konuda farklı girişimler oldu.

Locke, "Her zaman yarışlarda değil, bazen testlerde ve sezon öncesi testlerde bir şeyler denedik. Üzerinde kamera olan gözlükle denedik. Ancak bunu F1 etkinliği içerisinde, sıralamalarda ve yarışta yapmak, tamamen farklı bir ortam."

"Ve şunu unutmayın ki bazen kaydedip daha sonra kullanmak daha kolaydır. Ancak görüntü sinyalini alıp, renkleri doğrulayıp her şeyi canlı yayına vermek tamamen farklı bir oyun." dedi.

F1'in bu çalışmadaki partneri Bell kaskları ve onun ana şirketi Racing Force Group oldu. Bell, bu çalışma kapsamında "Sürücü Gözü" adı verilen, sadece 2.5 gr ağırlığında bir mikro kamera geliştirdi ve pilotun kaskının içerisinde sol tarafa monte etti.

Bu kamera son senelerde Formula E'de yoğun bir şekilde test edilmişti. Ancak F1 daha yeni Bell ile işbirliği yapmaya ve kendi sistemini geliştirmeye karar verdi.

Locke, "Birkaç sene önce, bunu yapmanın yollarını arıyorduk. Bell'in kamerasını ilk gördüğümüzde, bu bizim yol haritamıza uygun değildi. Farklı seçeneklere bakıyorduk."

"Bu, güvenlik açısından FIA tarafından onaylandı. Bu, aracın kendi sinyal sistemini kullanıp bize veri göndermeyi başaran çok minyatür bir kamera."

"Biz gerçekten bunu iyi bir seviyeye taşımak istiyoruz. Bell'in iyi bir iş çıkarma konusunda adanmışlığını gördük ve biz de bu sistemi daha da iyiye götürmek için kendi fikirlerimizi ve teknolojimizi kullanıyoruz." dedi.

F1'in yayın mühendisleri, mümkün olan en iyi canlı ekran görüntüsünü üretebilmek için kamerayı kendi gelişmiş araç üstü görüntü sistemine eklerken Bell ile yakın işbirliği yaptı. Gerekli kaliteye ulaşabilmek için bazı düzenlemeler yapıldı.

Locke, "Kamera teknolojisi ve onun kullanımı konusunda bazı harika deneyimlere sahibiz. Bu yüzden onlarla yakından çalışarak F1 standartlarına uygun bir ürün çıkarabileceğimizi düşünüyoruz."

"Onlarla gerçekten uzmanlar olarak çalışıyoruz ve daha sonra teknolojimizi, 200mph'de bir arabadan sinyal almak ve bunu sistemlerimizde canlı hale getirmek için kullanıyoruz."

"F1'de kullanmaktan mutlu olacağımız bir noktaya ulaşıp ulaşamayacağımızı görmek için onlarla birlikte çalışıyoruz. Bugün bu testlerin henüz ilk günüydü. Sistemi nasıl daha iyiye götürebileceğimizi görmüş olduk."

"4K benzeri kalitede görüntü almamız gerekmiyor çünkü bu eşsiz bir şey, öyle değil mi? Titreşimler vb şeyler vardı. Bu vibrasyon teknolojisi konusunda çok fazla deneyime sahibiz ve bu alanda onlara yardımcı olabiliriz."

"Son birkaç haftadır bunu iyi bir seviyeye getirmek için çalışıyorduk. Maksimumu alabilmek için üründe ve yayın mekanizmasında bazı değişiklikler yapacağız."

"Her hafta bir şeyler yapıyoruz. Henüz daha bizi gerçekten iyi bir seviyeye taşıyacak test şamasındayız." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

F1, şu an için araç ve pitler arasındaki bant genişliği konusunda bir sınırlamayla karşı karşıya – kask kamerasını kullanırken Alonso'nun her zamanki takla barı kamerası canlı görüntüler için kullanılamadı.

Locke, "Araç pist üstündeyken ondan neler alabileceğimiz konusu da soru işareti. Bir 'boru' (veri kanalı) var ve araçtan ancak o kadar veri alabiliriz. Bu teknolojiyi geliştirmenin yollarını arıyoruz. Buna bakıyoruz çünkü takla barı kameralarına, arkayı gösteren kameralara ve aynı zamanda verilere ihtiyacımız var."

"Bu yüzden araçtan daha büyük veri akışı sağlayacak kanal bulana kadar yapabileceklerimiz sınırlı. Daha fazla pilotta bunu kullanmak güzel olur ancak araçlardan alabileceğimiz içerik sınırlı." dedi.

Alonso'nun hafta sonunun kalanında bu kamerayı kullanıp kullanmayacağına dair dün akşam bir karar verilmedi.

Locke, "Gün gün ilerliyoruz. Kamerayı bugün kullanmak istedik ve istediğimiz bazı şeyleri aldık. Antrenmanlar arasında bazı çalışmalar yaptık. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Cumartesi günü kullanmayı umuyoruz ancak Alpine ve Fernando ile bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Pazar günü ne olacağını kim bilir? Şu anda adım adım testlerde ilerliyoruz." dedi.

Peki gelecek hafta sonu yapılacak Zandvoort ve sonrasında neler olacak? Şu an için henüz gelecek test konusunda net bir plan yok ancak bu kamera yine kullanılacaksa, en azından kısa vadede Bell kaskı kullanan bir pilotun kaskında olacak. Sonunda bu kamera diğer kask üreticileri de bu kamerayı kullanacak mı bilinmiyor. Şu an için sadece Bell kaskları bu iş için onaylanmış durumda.

Gridde Alonso dışında 10 pilot daha "Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi ve Nikita Mazepin - Bell kasklarını kullanıyor. Bu açıdan tarafların istemesi halinde kamera, daha birçok araçta kullanılabilir.

Locke, "Bu konuda bir planlama yok, gün gün ilerliyoruz. Gelecek hafta için kısa bir konuşma oldu. Ancak bu, büyük ölçüde bir test amaçlıydı ve bu testi kapalı kapılar arkasında yapmaktansa açık bir şekilde yaptığımız için mutluyuz."

"Bunu denemek istedik çünkü geri bildirim alma açısından böyle olması iyi bir yoldu. Taraftarlar bunu sevdiler mi? Yayıncılar bunu sevdiler mi? Sahip olduğumuz şeyi ve bunu nasıl yaptığımızı onlara gösteriyoruz. Ancak tekrar etmem gerekirse, daha test aşamasındayız." dedi.

Bu sistemle ilk testin Spa pistinde yapılması şans eseri değildi. Pistteki iniş çıkışlar nedeniyle kask içi kameradan güzel görüntüler geleceği biliniyordu.

Locke, "Gerçekten ilginç ve iyi çekimler yapıyoruz. Ve bu pist buna uygun. Bu yüzden burada gerçekten burada yapmak istiyorduk. Umarım taraftarların ve yayıncılarımızın iştahını kabartmıştır!” dedi.

Bu sistemle ilgili ilk tepkiler olumluydu. Çekilen görüntülere dair daha fazlasını F1'in sosyal medya hesapları üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Locke, "İnternet üzerindeki bazı tepkileri gördük. F1 izleyenler genelde yeni şeyleri, yeni teknolojileri seveler. Yayıncılar, özellikle burada bu tür şeyleri seveler çünkü burası bu tür şeyler için eşsiz bir pist. Ancak muhtemelen iyi olmayan bazı pistler de olacağını düşünüyorum."

"Bazen senin pek keyif almayacağın yerde futbol oynamayı severim. Ama ister grafik olsun, ister resimsel olsun her zaman bir şeyler deniyoruz. Ve biz her zaman bu sınırları zorluyoruz." dedi.