Alonso'nun kaostan çıkıp kazandığı yarış: 2012 Avrupa GP

"Hem kokpitte hem de pit duvarında sinir oyunlarının olduğu, lastiklerin kilitlendiği ve umutların silindiği renkli bir anlatısıydı."

28 Haziran 2012'de yayınlanan Autosport sayısının açıklaması bu şekildeydi. O yarış mekanik sorunların, iyi atakların iyi talihle sonuçlandığı, aptalca geçişlerin felaketle sonuçlandığı, pit stop hatalarının, mutluluğun, ızdırabın ve sonunda eşsiz bir podyumun yaşandığı bir sahneydi.

Bu yarış bana Formula 1'in ne kadar iyi olduğunu, aynı zamanda ne kadar sinir bozucu olabileceğini hatırlatan bir yarıştı. Şampiyona, bu yarıştan gelecekte kullanabileceği dersler çıkarabilirdi. 2020'de çok ihtiyacımız olan umut, o yarışta ön plandaydı.

Sebastian Vettel, Valencia'da çok sıcak koşullarda kariyerinin 33. pole pozisyonunu almıştı. RB8, yeni güncellemeyle sonunda 2011 aracı gibi dominant olacak gibi görünüyordu. Vettel'in 3. dünya şampiyonluğu için önünde bazı engeller vardı ancak, Red Bull bu hafta sonunda aracın karmaşık olan arka tarafındaki sorunları aşmayı başardı. Sonunda neler olduğunu hepimiz hatırlıyoruz.

Ancak o yarışta Vettel'in arkasında yer alan pilotların izleri, hâlâ Valencia limanında bulunuyor.

O dönemde McLaren'da yarışan Lewis Hamilton 2. sıradaydı. Onun arkasında Pastor Maldonado (Williams), Lotus pilotları Romain Grosjean ve Kimi Raikkonen, Nico Rosberg (Mercedes), Kamui Kobayashi (Sauber) ve Nico Hulkenberg (Force India) yer alıyordu. Yani ilk sekiz sırada 7 farklı takımdan pilot bulunuyordu. Ferrari sıralamalarda strateji hatası yaptığı için gerilerde kalmıştı. Düşünsenize, günümüzdeki F1 öyle bir sıralama sonucu olması için neler verir?

Jenson Button ve Paul di Resta ilk 10'u tamamlarken onların arkasında Fernando Alonso ve Michael Schumacher bulunuyordu.

Photo by: Mercedes AMG

O seneki araçların gizemli yapısından dolayı şu anda tam olarak o sezonu değerlendirmek zor olsa da yine de araçların bazı detaylarına değinmekte fayda var. Red Bull, kendi tünel sistemi üzerinde çalışırken Mercedes W03'te çift DRS yer alıyordu. Bu, araç içerisindeki kanal DRS açıldığında ön kanadın da çalışmasının durmasını sağlıyordu ve böylece düzlükte daha hızlı olunuyordu. Çift DRS sistemi 2013'te yasaklandı. Bu teknik çözüm, Brackley kökenli takımın 2014'ten sonra kuracağı dominasyonun ilk işaretlerinden birisiydi.

Valencia yarışı iki yarıdan oluştu. Pole pozisyonundan başlayan Vettel için üstün geçen ilk yarı ve felakete dönüşen ikinci yarı.

Vettel, o dönemde çoğu zaman yaptığı gibi daha ilk turun sonunda Hamilton ile 2 saniyelik fark açmıştı ve bir sonraki tur da benzer seviyede fark açmayı başardı.Yarışın başında çok iyi bir kalkışla 3. sıraya yükselen Grosjean daha büyük tehdit olacak gibi duruyordu ancak onun Hamilton'ı geçerek 2. sıraya yükselmesi 10. turu buldu.

O ana kadar Vettel farkı çoktan 11.5 sn'ye çıkarmıştı. Grosjean, Hamilton'la mücadelesinde lastiklerini büyük ölçüde kullansa da onun derecelerine ayak uydurabiliyordu. Ortalarda ise çok iyi kalkış yapan Alonso, özellikle ilk turun 2. virajında Button'a yaptığı cesur atakla 8. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı.

Alonso o noktadan sonra ilk stintte Hulkenberg'i geçti ve Kobayashi, Raikkonen ve Maldonado'nun pit stoplarında sorun yaşamalarıyla 4. sıraya kadar yükseldi. Autosport'un yarış raporunda, o an yaşanan her şeyin Alonso'nun lehine olduğu vurgulanmıştı.

Vettel ve Grosjean, 57 turluk yarışın 16. turunda pite geldiler. Grosjean, 2. stintte de Vettel'den daha hızlı turlar atıyordu. Onların arkasında ise farklı farklı stratejilerle tam manasıyla kaos vardı. Schumacher ve Webber gibi uzun bir ilk stint atacak pilotlar, erken pit stop yapan Alonnso'ya geçilmişlerdi.

Bruno Senna ve Kobayashi, limanı bağlayan ünlü köprü öncesinde yer alan hızlı 7. virajda kaza yaptılar ancak yarışın kaderini değiştiren olay bu değildi. Toro Rosso pilotu Jean Eric Vergne'in 12. virajda Caterham pilotu Heikki Kovalainen'e yaptığı atak açıklanamaz türde bir ataktı. Her iki araç hasar görürken Vergne'nin aracı pist üstünde kaldı ve güvenlik aracı yarışa dahil oldu.

Photo by: Motorsport Images

Hamilton ve Alonso dahil ön gruptaki isimler, yeni lastikler için pite geldiler. Şans burada da Alonso'nun yanındaydı. İlk pit stopta 2.6 sn ile rekor kıran ekip, 2. pit stopta yaşanan sorunla 10 sn yavaş kaldı. Bunun üzerine Hamilton, Alonso ve Raikkonen'in gerisine düştü. O esnada henüz pite gelmeyen Daniel Ricciardo kısa süreliğine de olsa Raikkonen'in önünde yer aldı.

Yeniden startta Vettel, üzerine düşeni yaptı ve liderliğini koruyarak hemen fark açtı. Alonso ise her zamanki ilk tur kahramanlıklarından birisini yaptı ve Grosjean'ı geçerek 2. sıraya yükseldi. Alonso'nun yükselme ve iyi sonuç alma hırsı çok açık bir şekilde görünüyordu.

Yarış günü 26 derece sıcaklık vardı ancak Alonso'nun şansı yükselmeye devam ediyordu. Red Bull ekibi pit alanında Vettel'in alternatörünün güvenlik aracı esnasında durduğunu görmüştü. Vettel bir süre sonra alternatör durması sonucu ortaya çıkan elektrikli yakıt pompası hatasıyla yavaşladı ve yarış dışı kaldı.

Böylece Alonso liderliğe yükseldi ve bir daha pozisyonunu kaybetmedi. Aslında o kadar kolay değildi. Grosjean, daha hızlı turlarla farkı kapatıyordu ve 39. turda fark 1 saniyenin altına düştü. Ancak Alonso'nun şansı bir kez daha yanındaydı. Süper bir gün geçiren Grosjean da, o dönemde çok meşhur olan alternatör sorunuyla yarış dışı kaldı. Her iki takımın da Renault motoru kullandığını hatırlatmamız gerek. Autosport'un yarış raporunda Grosjean için, "Yarış dışı kalana kadar muhteşem bir sürüş gerçekleştirdi ve galibiyet çok uzakta değildi." yazılmıştı. Aslında bugünden geçmişe baktığımızda Grosjean için her şeyin nerede yanlış gittiğini merak ediyoruz. 2012-2013 sezonlarında çok hızlıydı...

Son 8 tur Alonso lastiklerinde sorun yaşıyordu ancak iyi haber, arkasındaki herkeste aynı sorunlar vardı. Ricciardo'yu geçmeye çalışırken Hamilton karşısında zaman kaybeden Raikkonen, ardından hızlandı ve fark açmayı başardı. Lastiklerinde sorun yaşayan Hamilton ise, arkadan gelen Maldonado'nun baskısı altına girmişti.

Williams pilotu, İspanya GP'deki sürpriz zaferinin ardından yine İspanya'da gerçekleştirilen bu yarışta podyuma çıkmayı hedefliyordu ancak bu sefer mutlu son olmadı. Grosjean'ın yarışın başında yaptığı gibi Maldonado, 12 ve 13. viraj bölümünde Hamilton'a atak yapmak istedi. Bu esnada Maldonado dışarıda kalıp pist dışına çıktı. Maldonado, 4 tekerleği de beyaz çizginin dışına çıkmasına rağmen 13. virajın apeksinde içeride yer almaya devam etti. Bunun üzerine ikili arasında temas oldu ve Hamilton bariyelere uçarak yarış dışı kaldı. Ön kanadı kırılan Maldonado ise bu kaza sonucu haklı bir ceza aldı.

Photo by: Sutton Images

Bu kaza, başka bir yerde heyecan olmasına sebep oldu. Schumacher ve Webber'in uzun ilk stint taktikleri sonunda işe yaramıştı. Yarışın sonunda hızlanmışlardı ve Hamilton ile Maldonado arasında yaşanan kazanın ardından Schumacher 3. sıraya yükseldi. Bu, efsane pilotun ikinci kariyerindeki ilk ve son podyumu oldu. Alonso, Raikkonen ve Schumacher ilk ve son defa aynı anda podyumda yer aldılar. Podyumda onlara o dönemde Alonso'nun yarış mühendisi olan ancak Ferrari döneminde 3 pilotun da yarış mühendisliğini yapmış Andrea Stella eşlik etti.

Öylesi kaos, drama ve tahmin edilemez bir yarış... Modern F1, öylesi heyecan dolu bir sezondan ve yarıştan daha fazla ders çıkarabilir.

Şu anda her şeyin farklı olmasının iyi sebepleri var. Motor kuralları, motor ömrünü ve dayanıklılık seviyesini çok ciddi ölçüde iyileştirdi. Bunun dışında 2012 büyük ölçüde lastik kullanımına bağlı bir sezondu. Pirelli'nin o sezonki lastikleri çok dar çalışma aralığına sahipti. Ancak F1'deki hayal kırıklığı da burada ortaya çıkıyor. Bir şey istediğinizde, diğeri bundan olumsuz etkileniyor...

Ancak Valencia 2012 yarışını öne çıkaran şey sadece yaşanan drama değil. Yaşanan her şey karşısında hissedilen duygular Valencia'nın hatırlanmasını sağlıyor.

O dönemde kimse neler yaşanacağını bilmiyordu ancak Schumacher bir daha F1 podyumuna dönemedi.

Ardından Alonso'nun kutlamaları... Pite dönüş turunda, FIA'nın aracından yakıt örneği alabilmesi için aracını durdurdu ve mutlulukla kalabalığın arasına karıştı. Bu zafer ve kutlamayla Alonso, o dönemde ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkesinin insanlarının kısa bir süreliğine de olsa sıkıntılarını unutmasına yardımcı olmuştu.

Spor böyle bir güce sahip. Koronavirüs pandemisinden sonra işler normale dönmeye başladığında, hem ekonomik hem de sağlık kaygılarımızı unutmamız için böylesi performanslar olmasını umacağız.

Kimi Raikkonen, Lotus F1, Fernando Alonso, Ferrari, Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 and Andrea Stella, Ferrari Race Engineer celebrates on the podium

Photo by: Sutton Images