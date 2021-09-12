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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Alonso'nun Hamilton - Verstappen kazası yorumu: "Her ikisi de yapması gerekeni yaptı"

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, Şef Editör

Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, İtalya GP'nin ardından Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşanan kazayı değerlendirdi ve yaşananların yarış kazası olduğunu söyledi.

Alonso'nun Hamilton - Verstappen kazası yorumu: "Her ikisi de yapması gerekeni yaptı"

Verstappen ve Hamilton, Mercedes pilotunun pitten çıkmasının ardından ilk virajda yan yana geldiler ve temas yaşadılar.

İlk şikanın ikinci virajında yaşanan bu temas, Verstappen'in aracının Hamilton'ın aracının üstüne çıkmasına neden oldu. Bu kaza sonrası iki pilot da yarışa veda etti.

Yarışın ardından olayı inceleyen hakemler, Verstappen'in bu kazada ağırlıklı olarak suçlu olduğu kanaatine vardılar ve Red Bull pilotuna sıradaki yarış olan Rusya GP için 3 sıra grid cezası verdiler.

Kazayı değerlendiren Alonso, "Her ikisi de orada, ikisi de şampiyon ve onlar her zaman limitlerde savaşıyorlar. Bugünkü kazaya dürüst olmak gerekirse şimdi baktım."

"Şanssız bir pozisyon gibi görünüyor. O virajda bordüre vurunca araç biraz sekti ve ardından lastikleri temas etti. Bu temas, aracın uçmasına neden oldu."

"Ancak yavaş hızda gerçekleşen bir kazaydı. 30 - 40 km/s gibi bir hızda oldu. Bir tehlike yoktu, hiçbir şey yoktu. Bu yüzden büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Silverstone evet (tehlikeliydi) ancak bugün sadece yarış kazasıydı."

"Lewis 1. virajda genişten dönerek Max'i virajı kesmeye zorlamaya çalıştı. Max virajı kesmedi, dışarıda kaldı ancak ardından 2. virajda dönebileceği bir yer kalmadı. Biliyorsunuz işte, her ikisi de... her ikisi de yapması gereken şeyi yaptı. Ne yazık ki temas yaşadılar."

"Start tekrarını da izledim. Giovinazzi ve Leclerc de aynı şekilde temas yaşadılar. Stroll ve Perez 1 ve 2. viraja aynı şekilde tekerlek tekerleğe girdiler. Ancak aynı sonuç olmadı. Burada 1 ve 2. virajda tipik atak şekli bu. Ancak onların lastikleri temas ettiği için şanssızlardı." dedi.

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