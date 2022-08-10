Alonso'nun gelişi Aston Martin çalışanları tarafından "coşkuyla" karşılanmış
Aston Martin F1'in aerodinamisti Raul Martin, Fernando Alonso'nun takıma katılmasının takım içerisinde büyük bir coşkuyla karşılandığını söyledi.
Sebastian Vettel 1.5 yıllık süre zarfında takımın istenen ilerlemeyi kaydedememesinin ardından sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.
O noktada işler Aston Martin için pek parlak değildi çünkü Vettel kadar iyi bir isim bulmaları zor görünüyordu.
Ancak sürpriz şekilde çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun gelecek yıl takıma katılacağı duyuruldu.
Bu, Alpine de dahil olmak üzere herkesi şaşırtırken, Aston Martin çalışanları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Takımı aerodinamisti Raul Martin, Cadena SER'e verdiği röportajda, "Takım yönetimi bu haberi bize, sabahın oldukça erken bir noktasında, yani haber basına düşmeden hemen önce e-posta ile bildirdi."
"Sonra bunu takım içerisinde tartışmaya başladık. O noktada tatilde olmama rağmen ofise geri dönmüş gibi hissettim!"
Fernando Alonso, Alpine F1 Team, on th grid after Qualifying
Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images
"Alonso'nun takıma katıldığı haberi herkes tarafından coşkuyla karşılandı! Takımda çalışan tüm İspanyollar -toplamda 18 kişiyiz - birbirlerine, çok çalışıp, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çağıran mesajlar attılar. Hepimiz onun gelişinden dolayı çok mutluyuz."
"Daha önce ekipte 300-400 kişi vardı ancak son altı ayda personel ikiye katlandı. Şimdi yaklaşık 800 çalışanımız var ve Lawrence Stroll bu projeye çok para yatırıyor. Kazanmak istiyor, Aston Martin F1'in liderliği almasını istiyor ve bunu Formula 1'de başarmak için yatırım gerekiyor."
"İki ya da üç hafta önce Pedro de la Rosa da fabrikayı ziyaret etti ve akşam yemeğinde gayri resmi bir konuşma yaptık. Görüş alışverişinde bulunduk ve Alonso'yla yakın bir dostluğu olduğu için şakayla karışık, eğer fırsatı varsa Fernando'ya takımımıza gelmeyi teklif etmesini istedik. Fakat imkansız gibiydi!"
"Alonso'nun gelişi bizim çok önemli. Takımda Mick Schumacher ya da Nicholas Latifi'nin bize gelebileceği söylentileri de vardı. Fakat kimse Fernando'yu ciddi olarak düşünmedi çünkü onun Alpine'de kalacağına inanıyorduk. İnanması zor fakat Fernando gelecek yıl Aston Martin için yarışacak."
"Çok formda ve Formula 1'e bir sebepten dolayı döndü: Burada gerçekten bir şeyler başarmak istiyor."
"Ancak başarıya hızlı bir şekilde ulaşmak imkansızdır. Yarışları kazanmaya başlamak iki veya üç yıl daha alacak. Fakat Alonso bu projeye bir yıldan fazla zaman ayırmayı planlıyor, birkaç yıl boyunca takımda kalacak." dedi.
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