Alonso'nun gelişi Aston Martin çalışanları tarafından "coşkuyla" karşılanmış

"Alonso'nun takıma katıldığı haberi herkes tarafından coşkuyla karşılandı! Takımda çalışan tüm İspanyollar -toplamda 18 kişiyiz - birbirlerine, çok çalışıp, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çağıran mesajlar attılar. Hepimiz onun gelişinden dolayı çok mutluyuz."

"Daha önce ekipte 300-400 kişi vardı ancak son altı ayda personel ikiye katlandı. Şimdi yaklaşık 800 çalışanımız var ve Lawrence Stroll bu projeye çok para yatırıyor. Kazanmak istiyor, Aston Martin F1'in liderliği almasını istiyor ve bunu Formula 1'de başarmak için yatırım gerekiyor."

"İki ya da üç hafta önce Pedro de la Rosa da fabrikayı ziyaret etti ve akşam yemeğinde gayri resmi bir konuşma yaptık. Görüş alışverişinde bulunduk ve Alonso'yla yakın bir dostluğu olduğu için şakayla karışık, eğer fırsatı varsa Fernando'ya takımımıza gelmeyi teklif etmesini istedik. Fakat imkansız gibiydi!"

"Alonso'nun gelişi bizim çok önemli. Takımda Mick Schumacher ya da Nicholas Latifi'nin bize gelebileceği söylentileri de vardı. Fakat kimse Fernando'yu ciddi olarak düşünmedi çünkü onun Alpine'de kalacağına inanıyorduk. İnanması zor fakat Fernando gelecek yıl Aston Martin için yarışacak."

"Çok formda ve Formula 1'e bir sebepten dolayı döndü: Burada gerçekten bir şeyler başarmak istiyor."

"Ancak başarıya hızlı bir şekilde ulaşmak imkansızdır. Yarışları kazanmaya başlamak iki veya üç yıl daha alacak. Fakat Alonso bu projeye bir yıldan fazla zaman ayırmayı planlıyor, birkaç yıl boyunca takımda kalacak." dedi.