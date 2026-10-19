Formula 1

Alonso'nun Fas'taki ralli testi, Dakar söylentilerini yeniden alevlendirdi

SoyMotor.com'un haberine göre Fernando Alonso, 2027 Dakar Rallisi'ne katılmanın neredeyse imkansız olduğunu söylemesinden yalnızca birkaç gün sonra Fas'ta bir Prodrive ralli aracını test ederken görüntülendi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 13:55

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

İngiliz ekip Prodrive, daha önce Dacia'nın Dakar projesinde görev almış ve uzun yıllardır Aston Martin'in GT araçlarının geliştirilmesinde de rol oynamıştı.

Fernando Alonso'nun Dakar Rallisi'ne katılmaya karar vermesi halinde bir Dacia Sandrider ile mücadele etmesi ihtimaller arasında bulunuyor.

Alonso, 2020 yılında da Dakar Rallisi'ne katılmış ve organizasyonda eski Dakar galibi Marc Coma ile birlikte mücadele etmişti. Coma'nın Fas'taki test sırasında da İspanyol sürücünün yanında bulunduğu bildirildi.

Ancak bu testin Alonso'nun 2027 Dakar Rallisi'ne katılmak için hazırlık yaptığı anlamına gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

Alonso, Singapur Grand Prix'si öncesinde düzenlenen perşembe günkü basın toplantısında Dakar Rallisi'ne katılma ihtimali hakkındaki soruları yanıtlamış ve bu ihtimali reddetmişti. Ancak kısa süre sonra ortaya çıkan test görüntüleri, soru işaretlerine yol açtı.

Alonso, Dakar Rallisi'ne katılma ihtimali hakkında şöyle konuşmuştu: "Hayır, bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Formula 1 ile Dakar Rallisi gibi iki farklı programı fiziksel olarak aynı takvime sığdırmak neredeyse imkânsız."

"Geçmişte bu mücadelelerin bazılarında az çok rekabetçi olduğum için insanların bunların kolay olduğunu düşündüğünü sanıyorum."

"Başarılı olmak için çok fazla hazırlık, büyük bir kararlılık ve bolca şans gerekiyor. Dolayısıyla böyle mücadeleye giriştiğimde bunu kendim açıklayacağım. Bu bir söylentiden ibaret olmayacak; açıklamayı bizzat ben yapıyor olacağım. Bunun nedeni de yeterli hazırlığı yapmış ve almaya değer bir risk görmüş olmam olacak."

Alonso'nun Fas'taki testinin ardından 2027 Dakar Rallisi'ne katılma ihtimali yeniden gündeme gelse de İspanyol sürücüden bu konuda henüz yeni bir açıklama gelmedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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