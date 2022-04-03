Alonso, Cidde'de yolda kaldığı motoru tekrar kullanamayacak

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Fernando Alonso, Cidde'de güçlü bir yarış çıkarıyordu ve iyi bir sonuç alabilecek gibiydi. Fakat bitime 15 tur kala güç ünitesinde sorunla karşılaştı ve motorda güç olmadığını söyledi.

İspanyol pilot kısa bir süre sonra aracını kenara çekti ve yarışı bırakmak zorunda kaldı. Bu, Alonso için büyük hayal kırıklığıydı çünkü hem muhtemel puanları kaçırdılar hem de iki yarışta ikinci motor sorunu yaşamış oldular.

Alonso, hafta başında bu yılki ikinci motoruna geçmek zorunda kaldı çünkü motorda sızıntı keşfedildi.

Renault mühendisleri, Alonso'nun Cidde'de kullandığı motorda neyin yanlış gittiğini bulmak adına derinlemesine bir analiz yaptılar ve sorunu hızlıca buldular.

Auto Hebdo'ya konuşan CEO Laurent Rossi'ye göre problem motorun kendisinden değil, su pompasından kaynaklanıyor.

Rossi, "Bu motor değil, su pompası sorunu. Bu, soğutma eksikliğine ve ardından bir dizi olaya yol açtı. Motor yeterince soğutulmadı, yağ ısındı..."

"Fernando sürmeye devam edebiliyordu ve motor da çalışıyordu ancak ideal şartlar yoktu. Bu yüzden durmaya karar verdik."

"Sorunun nedenini belirledik ve umarım Melbourne için düzeltilebilir."

"Neyse ki yapısal veya içsel bir sorun yok. Motorun kendisi, tasarımı veya mimarı seçimlerle ilgisi yok çünkü motorun kendisi bekleneni yapıyor."

"Bu motoru tekrar kullanamayacağız çünkü su pompası motora entegre edilmiş durumda ve sorun tam olarak bu. Su pompasını onarmak isteseydik, mührü kırmamız gerekecekti."

"Bu nedenle bu motor bizim için kullanılamaz hale geldi. Fiziksel bütünlüğü doğrudan etkilenmemiş olsa da artık bizim için bir motor eksilmiş oldu." dedi.

Alonso, sorunun tespit edilmesi halinde Bahreyn'de kullandığı motora dönebilir ya da Melbourne için yeni bir üniteye geçebilir.

AutoHebdo, Alonso'nun yeni bir ünite takacağını iddia ediyor.

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images