Alonso'nun çenesinde kırık yok, ancak dişlerinde kırıklar var

Fernando Alonso'nun trafik kazası geçirdiği haberi dün akşam saatlerinde La Gazzetta dello Sport tarafından ortaya atılmış ve tüm motor sporları dünyasını endişelendirmişti.

Çok geçmeden Alpine F1 takımı, Alonso'nun bisiklet antrenmanı yaptığı esnada bir otomobilin çarpması sonucu hastaneye götürüldüğünü doğruladı.

Motorsport.com başlangıçta Alonso'nun vücudunda herhangi bir kırık olmadığını öğrenmişti ancak Marca ve BBC, İspanyol pilotun çenesinde kırık olduğunu öne sürdü.

Motorsport.com İspanya kazanın hemen ardından Alonso'nun yakınlarıyla iletişime geçti ve olayla ilgili daha fazla bilgi almaya çalıştı.

Sürücüye yakın kaynakların Motorsport.com İspanya'ya onayladığı bilgilere göre Alonso, kazayı belirtildiği üzere bisiklet antrenmanı yaparken yaptı. Alonso, aracı görür görmez frene bassa da kazaya engel olamadı ve "kafa kafaya" tabir edilecek şekilde yüzünü sert şekilde vurdu. Kendisine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Alonso'ya yakın kaynaklar, Alonso'nun çenesinde kırık olmadığını ama bazı dişlerinin kırıldığını bildirdiler.

İspanyol pilot neredeyse normal şekilde konuşabiliyor ve dişlerinin implant edilmesi adına en hasarlı bölgede küçük bir ameliyat geçirmesi gerekecek. Bunun için de Bern'deki bir hastaneye nakledilecek.

Kaynaklar, Alonso'nun ruh halinin iyi olduğunu da belirttiler.

Bilgi: Jacobo Vega/Motorsport İspanya