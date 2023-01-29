Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"

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Alonso, Vettel'in Formula 1'den emekli olduğunu açıklamasından sonra Silverstone merkezli takım ile anlaştı.

Takımın yeni fabrikasındaki üç binadan ilkinin mayıs ayına kadar tamamlanması planlanıyor. Takım sahibi Lawrence Stroll'un birkaç yıllık yatırımının ardından tesislerinde önemli bir iyileştirmeye hazırlanan ekip, sezon ortasında yeni ofislerine taşınacak.

Takımlar Şampiyonası'nda art arda iki kez yedinci olan Aston Martin, 2023'te rakiplerine kıyasla hızını artırmaya çalışacak. Ancak takım patronu iki Dünya Şampiyonu arasında farklılıklar olacağını düşünüyor.

Krack AS'a verdiği bir röportajda Alonso ile anlaşmanın neden takımı 'bir adım daha öteye' taşıyacağı anlamına geldiği sorulduğunda, "Bu iyi bir soru."

"Çünkü Seb dört kez Dünya Şampiyonu oldu ama o farklı bir insan, Fernando daha uzun süre devam etme kararı aldığında o bırakma kararı aldı, bu da takımın motivasyonunu değiştiriyor. Takım içinde buna bağlı dinamikler var."

"Sebastian'ın katkıları için minnettarız, takımı farklı bir seviyeye taşıdı: Ancak arkasındaki yatırım ve Fernando'nun açlığının birleşimi bizi daha da ileriye götürecek."

Sebastian Vettel, Aston Martin, with an engineer Fotoğraf: Glenn Dunbar

Krack ayrıca Alonso'nun Formula 1'de yirmi yılını geride bırakmaya hazırlanırken yeteneğinin ve hızının azalmadığına inanıyor ve onu eşit koşullarda keskin uçta görüyor: Ancak takımın görevi, AMR23'ün İspanyol pilotu mümkün olduğunca üst sıralara taşıyacak bir konumda olmasını sağlamak.

Krack, Alonso'nun hız potansiyeli hakkında, "Herkes ile eşit bir araçta, yine ön sırada olurdu."

"Asıl görevimiz, Fernando için bunu yapabilecek bir araç sağlamak. Eğer biz bunu üretirsek, o da olması gerekeni yapacaktır."

Vettel emekliliğinden önce, Alonso ile uzun yıllar boyunca yarış zaferleri için ön sıralarda birlikte mücadele etmelerine rağmen, aslında birbirlerini pist dışında çok iyi tanımadıklarını itiraf etti.

Daha önce Aston Martin'de de çalışmış olan Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, geçen yıl yaptığı açıklamada, ikisiyle çalışmanın benzer olduğunu düşündüğünü söyledi ve onları 'kişilik olarak farklılar ama istekleri ve yaptıkları iş konusunda benzerler' şeklinde tanımladı.

Nihai hedefleri aynı olsa ve her ikisi de spor tarihinin en yetenekli Formula 1 pilotları arasında yer alsa da kariyerleri, başarılı bir F1 kariyerine giden birden fazla yol olduğunun kanıtıdır.