Alonso'nun Aston Martin'e geçişi Alpine'i hayal kırıklığına uğratmamış

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Sebastian Vettel'in bu sezon sonunda emekli olacağını açıklamasından yaklaşık 96 saat sonra İspanyol pilotun Aston Martin'e geçeceğini açıklandı.

Çifte Dünya Şampiyonu, Aston Martin takım sahibi Lawrence Stroll ile yaptığı görüşmeler sonrasında çok yıllık bir anlaşma imzaladı.

Alpine o noktada Alonso ile ile devam etme konusunda görüşmeler yapıyordu ancak CEO Laurent Rossi ona yalnızca bir yıllık bir teklif yapmaya istekliyken, Alonso en az iki yıllık anlaşma istiyordu.

Vettel'in ayrılığı, Aston Martin ile görüşmelerin başlamasına yol açtı ve tarafların resmi kontratı imzalaması pek uzun sürmedi.

Szafnauer, Hungaroring padokunda bu konuda söylentiler duyduğunu söylüyor.

Szafnauer, "Pazar günü padokta bunun olabileceğine dair söylentiler vardı. Yani o kadar da büyük bir sürpriz değildi."

"Bizim için asıl şaşırtıcı olan Fernando ile olan görüşmeler ve bu görüşmelerde uzun bir yol kat etmiş olmamızdı. İyi niyetli görüşmeler yaptık, son aşamaya geldik ve Fernando bize imzalamaya hazır olduğunu belirtti."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Motorsport Images

"Anlaşılan o ki o noktada başkalarıyla da görüşüyordu. Aslında bunu biliyorduk. Serbest statüdeydi ve bunu yapmakta özgürdü."

"Şaşırtıcı olan tek şey, Pazar gecesi aceleye gerek olmadığını belirttikten sonra Pazartesi sabahı bu anlaşmayı açıklamasıydı. Şaşırtıcı kısım buydu."

Szafnauer, Alonso'nun serbest statüde olduğunu ve bu nedenle kendisi için en iyi seçimi yapmakta özgür olduğunu da ekledi.

Hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Szafnauer, "Hayır, hiç de bile. Dediğim gibi o serbest statüdeydi."

"Fernando elbette kendisi için en iyi olanı seçmekte özgür. Ben her zaman bir anlaşmanın iki taraf için de iyi olması gerektiğini söylerim."

"Eğer kendisi için daha iyi bir anlaşma bulduysa, o zaman bunun peşinden koşmalı."

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Onunla iyi niyetle görüşmeler yaptık ve iki taraf için de iyi olabilecek bir anlaşma yapmaya yakındık."

"Fakat o serbest statüdeydi ve istediğini yapmakta özgürdü." dedi.