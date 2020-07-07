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Formula 1 / Son dakika

Alonso, Renault ile iki yıllık anlaşma imzaladı, açıklama çarşamba günü!

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Alonso, Renault ile iki yıllık anlaşma imzaladı, açıklama çarşamba günü!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Tem 2020 16:21

Motorsport.com, Fernando Alonso'nun Renault ile 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık resmi sözleşmeyi imzaladığını ve açıklamanın çarşamba günü geleceğini öğrendi.

Birkaç saat önce BBC, Sky Sports ve ESPN son dakika olarak Fernando Alonso'nun Renault'ya katılacağını iddia ettiler.

Motorsport.com da konuyla ilgili kaynaklarından Alonso'nun Renault ile 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan iki yıllık anlaşmayı kabul ettiğini öğrendi.

38 yaşındaki Alonso, 2021 yılında Esteban Ocon'un Renault'daki takım arkadaşı olacak ve iki yıllık aradan sonra spora dönecek.

Alonso, 2003-2006 ve 2008-09 yılları arasında iki dönem Renault için yarıştı. 2005 ve 2006 yılında ise Renault ile şampiyon oldu.

Son F1 yarışına 2018'de McLaren ile çıkan İspanyol pilot, 2021'in Temmuz ayında 40 yaşına girecek.

Le Mans, Dakar ve Indy gibi farklı yarışlarda yer alan İspanyol pilotun takımdan ayrılmasının üzerinden on yıl geçmesine ve takım içerisinde pek çok şey değişmesine rağmen, personelin büyük kısmı Alonso ile daha önce çalışmış durumda.

Bu isimlerden bir tanesi takımın sportif direktörü Alan Permane.

Alonso ayrıca McLaren ve Ferrari'de birlikte çalıştığı Renault teknik direktörü Pat Fry ile de yeniden çalışma fırsatı yakalayacak.

Geçen hafta takım patronu Cyril Abiteboul, Fernando Alonso gibi büyük isimlerle görüştüklerini söylemişti.

"Her bir aracımız için pilota ihtiyacımız var. Hızlı ve anlayışlı, Renault'nun projesine uyacak bir pilota ihtiyacımız var."

"Takımın yapısı konusunda çok açığız. Biz F1'deki nadir ancak aynı zamanda genç takımlardan birisiyiz. Hâlâ yükselen ve özellikle geçen sene bazı sıkıntılar yaşayan bir takımız."

"Bu yüzden tüm bunları anlayışla karşılayabilecek, çalışmanın, çabanın, takım etiğinin değerini anlayabilecek birisine ihtiyacımız var. Daniel'in bunu anlamadığını söylemiyorum, söylemek istediğim şey bu değil. Ben gelecek hakkında konuşuyorum."

"Bu açıdan birkaç isimle, bazı büyük isimlerle, bazı daha az bilindik isimlerle görüşüyoruz."

Ocon da gelecek yıl Alonso iel çalışmak istediğini söylüyordu.

Bu, benim kişisel seçimim. Takımın yaptığı şeyle hiçbir ilgisi yok. Fernando ile harika bir ilişkim var. Sürücüler arasında kask takası yaptığım tek pilot Fernando. Michael [Schumacher] ile yarıştı ve o zamanki mücadeleleri spora olan sevgimi arttırdı. Bize katılıp katılmayacağını bilmiyorum, ama kesinlikle geri dönebilseydi çok mutlu olurdum."

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Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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