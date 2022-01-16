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Formula 1 Haberler

Alonso'nun ameliyatı başarılı geçti

Ekleyen:
, Şef Editör

Çenesinden ameliyat olan Fernando Alonso, bunun başarılı geçtiğini ve şimdi dinlendiğini söyledi.

Alonso'nun ameliyatı başarılı geçti

Fernando Alonso, geçen yılın başında İsviçre'de bisiklet antrenmanı yaparken bir araçla çarpışmış ve çenesinde kırık oluşmuştu.

Sonrasında İspanyol pilotun çenesine platin takıldı ve yılın tamamını bu platinlerle birlikte geçirdi. Yıl içerisinde konuşan Alonso, sezon sonunda çenesinden daha fazla ameliyat olacağını doğrulamıştı.

Bu kapsamda İspanyol pilot, geçen hafta ameliyat masasına yattı ve çenesinden başarılı bir operasyon geçirdi. Bu operasyonda Alonso'nun çenesindeki platinler çıkarıldı.

Alonso, ameliyattan bu yana evinde dinleniyor ve antrenmanlara bir süreliğine ara vermiş durumda.

Yine de Sanal Le Mans 24 Sat yarışında Alpine'in takım kaptanlığını yapıyor ve dün, canlı yayına bağlanarak ameliyat olduğunu doğruladı.

Alonso, "Geçen hafta ameliyat oldum ve bir süre hastanede kaldım. Şimdi iyileşme sürecindeydim."

"Fakat bu yarışı arışı takip etmek istiyorum. Bu harika bir etkinlik ve bir şekilde bunun parçası olmak istedim.” dedi.

Alonso, takım arkadaşı Esteban Ocon ile sanal dayanıklılık yarışına katılmadığı düşündüklerini fakat ameliyatının buna izin vermediğini söyledi.

İspanyol pilot, "Bence bir şekilde aynı araçta birlikte yarışmak istedik ama ben yarışamadığım için ertelemeye karar verdi."

"Fakat bir gün birlikte yapacağımızı düşünüyorum. Orası kesin." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1

Fernando Alonso, Alpine F1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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