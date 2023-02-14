Alonso'nun 2023 kask tasarımı ortaya çıktı
Fernando Alonso, 2023 sezonunda mücadele edeceği yeni kaskı tanıttı.
Fernando Alonso yeni sezonda Aston Martin adına yarışacak ve bundan ötürü kask tasarımını değiştirmesi zaten beklenen bir durumdu.
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
İspanyol pilotun yeni kask tasarımında İspanya bayrağının renklerinin yanı sıra, mavi renge ağırlık verilmiş durumda.
Bu da genel olarak Alonso'nun benzer bir kask tasarımıyla mücadele edeceği anlamına geliyor.
Fotoğraf: Aston Martin Racing
Fotoğraf: Aston Martin Racing
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