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Alonso'nun 2023 kask tasarımı ortaya çıktı

Fernando Alonso, 2023 sezonunda mücadele edeceği yeni kaskı tanıttı.

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Alonso'nun 2023 kask tasarımı ortaya çıktı
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Fernando Alonso yeni sezonda Aston Martin adına yarışacak ve bundan ötürü kask tasarımını değiştirmesi zaten beklenen bir durumdu.

Helmet of Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Helmet of Fernando Alonso, Aston Martin Racing
1/2

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Helmet of Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Helmet of Fernando Alonso, Aston Martin Racing
2/2

Fotoğraf: Aston Martin Racing

İspanyol pilotun yeni kask tasarımında İspanya bayrağının renklerinin yanı sıra, mavi renge ağırlık verilmiş durumda.

Bu da genel olarak Alonso'nun benzer bir kask tasarımıyla mücadele edeceği anlamına geliyor.

Helmet of Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Helmet of Fernando Alonso, Aston Martin Racing
1/2

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Helmet of Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Helmet of Fernando Alonso, Aston Martin Racing
2/2

Fotoğraf: Aston Martin Racing

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