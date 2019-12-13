Alonso’dan Vandoorne’a cevap: “Önce gerçeklere bak”

Vandoorne ile Alonso, 2017 ve 2018 sezonlarında McLaren’da takım arkadaşı olmuşlardı.

Alonso, her iki sezonda da takım arkadaşını geride bırakırken, sıralama turlarında da büyük bir üstünlük kurmuştu.

Vandoorne ise, takım içinde siyasetin etkili olduğunu söylemişti.

Belçikalı sürücü, “İstediği her şeyi her zaman elde etti. Takımda, işlerin Fernando’nun istediği gibi gitmesini sağlayan iki, üç kişi vardı.”

“Takım ona tüm desteği ve gücü verdi.” demişti.

İspanyol sürücü ise, bu durumu eski takım arkadaşından daha farklı şekilde görüyor.

Alonso, istendiğinde pist üzerinde Vandoorne’a yardım da ettiğini, ancak F1’in diğer yarış serilerinden farklı olduğunu ve bazen takım emirleri kullanmak zorunda olduklarını söyledi.

Alonso, “Gerçekler farklı. Bazen takım arkadaşlarının birbirlerine çarptığını veya birbirleriyle bazı şeyleri karşılaştırdığını görüyorsunuz. Ona Monza ve Spa’da hava koridoru sağladığımı gördünüz.”

“Bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. İtibar hakkında konuşuyorsanız, önce gerçeklere bakmalısınız.” şeklinde konuştu.

Alonso ayrıca, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda Toyota’daki takım arkadaşları Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima ile olan ilişkisinin, bir numaralı sürücü kartını her zaman oynamadığının kanıtı olduğunu söyledi.

“Bu çocuklarla bilgi alışverişi yapmak benim için sorun değildi, çünkü burada benim sahip olmadığım tecrübeye sahipler.”

“Testlerin ilk gününden itibaren onlardan çok şey öğrendim. Aracı, pisti ve dayanıklılık yarışlarına olan yaklaşımı biliyorlardı.”

“Hataları yapan ve soruları soran bendim.”