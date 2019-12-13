Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Alonso’dan Vandoorne’a cevap: “Önce gerçeklere bak”

paylaşım
yorumlar
Alonso’dan Vandoorne’a cevap: “Önce gerçeklere bak”
Ekleyen:
, Editör
13 Ara 2019 16:11

Fernando Alonso, kendisinin McLaren’dan istediği her şeyi elde ettiğini iddia eden eski takım arkadaşı Stoffel Vandoorne’a “gerçeklere bakmasını” söyledi.

Vandoorne ile Alonso, 2017 ve 2018 sezonlarında McLaren’da takım arkadaşı olmuşlardı.

Alonso, her iki sezonda da takım arkadaşını geride bırakırken, sıralama turlarında da büyük bir üstünlük kurmuştu.

Vandoorne ise, takım içinde siyasetin etkili olduğunu söylemişti.

Belçikalı sürücü, “İstediği her şeyi her zaman elde etti. Takımda, işlerin Fernando’nun istediği gibi gitmesini sağlayan iki, üç kişi vardı.”

“Takım ona tüm desteği ve gücü verdi.” demişti.

İspanyol sürücü ise, bu durumu eski takım arkadaşından daha farklı şekilde görüyor.

Alonso, istendiğinde pist üzerinde Vandoorne’a yardım da ettiğini, ancak F1’in diğer yarış serilerinden farklı olduğunu ve bazen takım emirleri kullanmak zorunda olduklarını söyledi.

Alonso, “Gerçekler farklı. Bazen takım arkadaşlarının birbirlerine çarptığını veya birbirleriyle bazı şeyleri karşılaştırdığını görüyorsunuz. Ona Monza ve Spa’da hava koridoru sağladığımı gördünüz.”

“Bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. İtibar hakkında konuşuyorsanız, önce gerçeklere bakmalısınız.” şeklinde konuştu.

Alonso ayrıca, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda Toyota’daki takım arkadaşları Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima ile olan ilişkisinin, bir numaralı sürücü kartını her zaman oynamadığının kanıtı olduğunu söyledi.

“Bu çocuklarla bilgi alışverişi yapmak benim için sorun değildi, çünkü burada benim sahip olmadığım tecrübeye sahipler.”

“Testlerin ilk gününden itibaren onlardan çok şey öğrendim. Aracı, pisti ve dayanıklılık yarışlarına olan yaklaşımı biliyorlardı.”

“Hataları yapan ve soruları soran bendim.”

Sonraki haber
Verstappen: "Mercedes'te olsaydım, bu kadar agresif olmazdım"

Önceki haber

Verstappen: "Mercedes'te olsaydım, bu kadar agresif olmazdım"

Sonraki haber

Webber: "Bottas’ta açlık ve savaşma ruhu eksik"

Webber: "Bottas’ta açlık ve savaşma ruhu eksik"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso’dan Vandoorne’a cevap: “Önce gerçeklere bak”

50dk
2
Formula 1

Özel haber: Binotto, Ferrari'nin 2019'da yaşadığı zorlukları anlattı

3
Formula 1

Ferrari'nin yasallığını savunan Binotto: "Yağ yakarak şampiyon olanlar var"

4
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'te olsaydım, bu kadar agresif olmazdım"

1s
5
Formula 1

Ferrari, 2020’de motor tasarımında büyük değişiklikler planlıyor

Son Videolar

12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:20
Formula 1

12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Hamilton - Rossi araç takası 06:05
Formula 1

Hamilton - Rossi araç takası

Ferrari, 2020 F1 aracının lansman tarihini açıkladı 01:57
Formula 1

Ferrari, 2020 F1 aracının lansman tarihini açıkladı

11 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:25
Formula 1

11 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 06:40
Formula 1

10 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Webber: "Bottas’ta açlık ve savaşma ruhu eksik"
F1

Webber: "Bottas’ta açlık ve savaşma ruhu eksik"

Alonso’dan Vandoorne’a cevap: “Önce gerçeklere bak”
F1

Alonso’dan Vandoorne’a cevap: “Önce gerçeklere bak”

Verstappen: "Mercedes'te olsaydım, bu kadar agresif olmazdım"
F1

Verstappen: "Mercedes'te olsaydım, bu kadar agresif olmazdım"

Ferrari, hangi pilot öne geçerse ona destek verecek
F1

Ferrari, hangi pilot öne geçerse ona destek verecek

Hamilton, takım patronları tarafından 2019'un en iyi pilotu seçildi
F1

Hamilton, takım patronları tarafından 2019'un en iyi pilotu seçildi

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.