Alonso'dan umut veren açıklama: "Araç tamamen değişebilir"

Fernando Alonso, Sergio Perez'e sonradan verilen ceza sayesinde Monako Grand Prix'sini 10. sırada tamamlayarak takımına sezonun ilk puanını kazandırdı. Bu sonuç, AMR26 ile oldukça zor geçen ilk altı yarışın ardından geldi.

Takım, mevcut sorunları daha iyi anlayabilmek ve kalıcı çözümler geliştirebilmek adına yaz arasına kadar büyük güncellemeler getirmeme kararı aldı. Bunun yerine sezonun ikinci yarısında kapsamlı bir geliştirme paketi devreye sokulacak.

Monako performansından memnun olmadığını belirten Alonso, buna rağmen tünelin sonunda ışık gördüğünü söyledi.

Alonso, "Bu yıl şimdiye kadar çok farklı pistlerde yarıştık ve her biri aracın farklı bir zayıf yönünü ortaya çıkardı: Avustralya'da motorumuzun çok geride olduğunu, Çin'de enerji yönetimi konusunda eksiklerimiz olduğunu, Monako'da şasimizin yetersiz olduğunu ve Kanada'da vites kutumuzun eksiklerini gördük. Miami ise genel olarak çok kötüydü."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Her pist aracın farklı bir zayıflığını ortaya çıkardı. Ancak bunun iyi tarafı, sezonun ikinci yarısı için hangi alanlarda nasıl aksiyon alınması gerektiğini artık çok daha iyi biliyor olmamız." şeklinde konuştu.

Alonso, yaz arasından sonra gelecek güncelleme paketine büyük güven duyduğunu belirtti.

"Getirmeyi planladığımız paket bu sorunları tek tek değil, toplu şekilde çözmeye çalışacak."

"Takıma güveniyorum çünkü bizim izlenimimiz aracın şu an karşı karşıya olduğumuz durumdan dramatik şekilde farklı olacağı yönünde."

"Sadece dört ya da beş yarış daha beklememiz gerekiyor."