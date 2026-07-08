Alonso'dan Newey'e yanıt: "Geleceğim sadece Macaristan güncellemesine bağlı değil"

Aston Martin ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan ve son günlerde eski takımı Alpine'e geri döneceği yönünde dedikodular çıkan Fernando Alonso, geleceği hakkında açıklamalar yaptı. Padoktaki iddialara göre Alpine'in danışmanı Flavio Briatore ve takımın yeni ana sponsoru Gucci, Alonso'yu 2027 sezonu için kadroya katmak istiyor.

Bu sezon, Adrian Newey imzalı AMR26 aracından beklediği performansı alamayan ve şu ana kadar sadece tek bir puan toplayabilen Alonso, takımıyla zorlu bir dönem geçiriyor. Bu durum üzerine konuşan efsanevi tasarımcı Adrian Newey, İspanyol pilotun takımdaki geleceğinin Macaristan Grand Prix'sinde araca getirecekleri büyük güncelleme paketine bağlı olabileceğini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Planladığımız güncelleme çok önemli. Fernando, yeni parçaları sabırsızlıkla bekliyor. Eğer güncelleme iyi performans gösterirse, onun bir sezon daha bizimle kalmasını umuyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Gelecek planlarının tek bir yarışa veya güncellenen araca bağlanamayacağını savunan 45 yaşındaki deneyimli pilot, basına yaptığı açıklamada Newey'nin bu yorumuna şu yanıtı verdi: "Gelecek kararımı doğrudan buna bağlayamam.”

“Çünkü araç iyi de olsa kötü de olsa, düşünmem gereken başka pek çok faktör var. Belki araç süper olacak ama ben yine de sporun yanlış yöne gittiğini hissedeceğim.”

“Ya da belki Macaristan’da araç çok fazla gelişmeyecek ama önümüzde başka bir güncelleme daha olacak. Belki de gelecek yıl için tamamen yeni bir konsepte geçeceğiz veya takım içindeki atmosfer beni birkaç yıl daha devam etmeye ikna edecek.”

“Tabii ki bu güncelleme kararıma yardımcı olacaktır, buna şüphe yok.”

“1 Ağustos'ta yaz tatiline çıkmadan hemen önce, Macaristan’da iyi bir yarış geçirmek harika olurdu; ancak geleceğim kesinlikle sadece bu güncellemeye bağlı değil."

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