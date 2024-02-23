Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Alonso'dan Mercedes'e 'bütçe sınırı' şakası

İki kez F1 Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso, espri yaparak Lewis Hamilton'ın sözleşmesinin Mercedes'e bütçe avantajı sağladığını öne sürdü.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı Basın Toplantısında

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı Basın Toplantısında

Simon Galloway / Motorsport Images

Bu espri, İspanyol pilotun basın toplantısı sırasında Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell tarafından sözünün kesilmesi ardından geldi.

Aston Martin'in AMR24 aracının, geçen yılki performansını bir adım ileriye taşımak için yeterli olup olmayacağı sorusuna Alonso şu yanıtı verdi: "Bunu söylemek zor, bu sadece bir test ve diğerlerinin ne yaptığı hakkında hiçbir fikrimiz yok."

"Programımız bile zamana bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu düzenlemelerle, her pilotun şampiyonaya hazırlanması için nasıl bir buçuk gün ayırabildiğimizi anlamak zor."

"Bu tıpkı futbolda ya da teniste, bir turnuvadan ya da sezondan önce raketleri ya da topları değiştirip oyuncuları grand slam'den bir gün önce teste tabi tutmak gibi bir şey."

"Takım başına yılda 200 milyon dolar bütçe ve bunun gibi şeylerin olduğu daha sofistike bir spor dalındayız, bu yüzden saçma görünüyor..."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell'ın araya girerek bütçe sınırının 135 milyon dolar olarak belirlendiğine dikkat çekmesi üzerine Alonso, Lewis Hamilton'ın kontratından bahsetti.

İki kez Dünya Şampiyonu gülümseyerek, "Evet, ama pahalı bir pilotunuz var. Bu yüzden takım arkadaşınızla Mercedes için bütçe sınırı 200 milyon dolardan daha fazladır." şeklinde konuştu.

Alonso, 2000 yılında Minardi ile ilk yarışına çıktıktan sonra 21. sezonuna girerken F1'in en yaşlı ismi konumunda.

Yeni bir sezona hazırlanırken ilkinde olduğu gibi aynı heyecanı yaşayıp yaşamadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki aynı değil ama yine de yaptığım işi seviyorum."

"Bir bakıma, yeni bir sezon her zaman duygular ve yeni fikirler getirir. Bir aracın nasıl davrandığını ve ne kadar rekabetçi olacağınızı keşfetmek istersiniz."

"F1'de bir açığın üstesinden gelmek zordur ve doğru adımla başlarsanız avantajı korumak çok da zor değildir."

"Bu yüzden her zaman sezona meraklı bir şekilde başlarsınız."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Perez'in Red Bull'u tartışılabilir durumda, peki ya Verstappen'inki?
Sonraki haber Verstappen: "Mercedes'in ön kanadı oldukça ilginç görünüyor!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

Piastri: "Düzenli olarak podyumda olmak istiyorsak daha fazlasını yapmalıyız"

Piastri: "Düzenli olarak podyumda olmak istiyorsak daha fazlasını yapmalıyız"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Piastri: "Düzenli olarak podyumda olmak istiyorsak daha fazlasını yapmalıyız" Piastri: "Düzenli olarak podyumda olmak istiyorsak daha fazlasını yapmalıyız"

Tsunoda: "Q3'e kalabilecek bir araca sahibiz"

Tsunoda: "Q3'e kalabilecek bir araca sahibiz"

Formula 1

Tsunoda: "Q3'e kalabilecek bir araca sahibiz" Tsunoda: "Q3'e kalabilecek bir araca sahibiz"

Son Haberler

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde" Allison: "Yarış temposunda Ferrari'den hızlıyız ama Red Bull hâlâ önde"

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı? Horner, Red Bull soruşturmasının ortasında ilk resmi F1 medya görevini nasıl tamamladı?

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz" Hamilton: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler 2024 Bahreyn F1 test istatistikleri: En hızlı dereceler, tur sayıları, kat edilen mesafeler

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye