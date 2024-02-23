Alonso'dan Mercedes'e 'bütçe sınırı' şakası

Bu espri, İspanyol pilotun basın toplantısı sırasında Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell tarafından sözünün kesilmesi ardından geldi.

Aston Martin'in AMR24 aracının, geçen yılki performansını bir adım ileriye taşımak için yeterli olup olmayacağı sorusuna Alonso şu yanıtı verdi: "Bunu söylemek zor, bu sadece bir test ve diğerlerinin ne yaptığı hakkında hiçbir fikrimiz yok."

"Programımız bile zamana bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu düzenlemelerle, her pilotun şampiyonaya hazırlanması için nasıl bir buçuk gün ayırabildiğimizi anlamak zor."

"Bu tıpkı futbolda ya da teniste, bir turnuvadan ya da sezondan önce raketleri ya da topları değiştirip oyuncuları grand slam'den bir gün önce teste tabi tutmak gibi bir şey."

"Takım başına yılda 200 milyon dolar bütçe ve bunun gibi şeylerin olduğu daha sofistike bir spor dalındayız, bu yüzden saçma görünüyor..."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell'ın araya girerek bütçe sınırının 135 milyon dolar olarak belirlendiğine dikkat çekmesi üzerine Alonso, Lewis Hamilton'ın kontratından bahsetti.

İki kez Dünya Şampiyonu gülümseyerek, "Evet, ama pahalı bir pilotunuz var. Bu yüzden takım arkadaşınızla Mercedes için bütçe sınırı 200 milyon dolardan daha fazladır." şeklinde konuştu.

Alonso, 2000 yılında Minardi ile ilk yarışına çıktıktan sonra 21. sezonuna girerken F1'in en yaşlı ismi konumunda.

Yeni bir sezona hazırlanırken ilkinde olduğu gibi aynı heyecanı yaşayıp yaşamadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki aynı değil ama yine de yaptığım işi seviyorum."

"Bir bakıma, yeni bir sezon her zaman duygular ve yeni fikirler getirir. Bir aracın nasıl davrandığını ve ne kadar rekabetçi olacağınızı keşfetmek istersiniz."

"F1'de bir açığın üstesinden gelmek zordur ve doğru adımla başlarsanız avantajı korumak çok da zor değildir."

"Bu yüzden her zaman sezona meraklı bir şekilde başlarsınız."