Alonso'dan Mercedes iddiasına yanıt: "F1'de devam edersem ilk Aston Martin'le görüşürüm"

Lewis Hamilton'ın sürpriz şekilde Ferrari'ye geçme kararı alması ve Mercedes koltuğunu uzun süre sonra bırakmasının ardından, sürücü pazarı epey karıştı ve Alonso da sürücü pazarındaki kilit isimlerden birisi.

İspanyol pilot, bugün yaptığı açıklamada geleceğine karar verdikten sonra ilk önceliğinin Aston Martin ile devam etmek olacağını belirtti.

Mercedes ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadığı sorusuna Alonso, "Mercedes konusunda - hiçbir şey yok."

"Her şeyden önce, sürücü pazarı bu yıl muhtemelen normal zamanlama olan Haziran veya Temmuz'dan daha erken başladı. Fakat bu durum sezona yeterince iyi hazırlanmam konusunda beni hiç etkilemiyor."

"Bahreyn'de çok sınırlı sayıda testimiz olacak. Bütün kış aslında bunu düşündüm; bir dünya şampiyonasına hazırlanmak için sadece 1.5 gününüz olması çok adaletsiz."

"Dünyada başka hiçbir spor dalı böyle değil. Aslında işin içinde para da var ve Formula 1 hakkında söylediğimiz tüm pazarlama ve iyi şeyler, taraftarlara daha yakın olmak gibi hedeflerden sonra neden Bahreyn'e dört günlüğüne gittiğimizi anlayamıyorum."

"Neden iki araçla gitmediğimizi de bilmiyorum. Çünkü zaten Bahreyn'deyiz ve bir sonraki hafta yarışacağız. Fakat bu farklı bir konu..."

"Yani testler sınırlı olduğu için şu anda gelecek hakkında çok fazla düşünemiyorum. Bu konuda birkaç yarış beklemek zorundayım."

"Durumumun çok benzersiz olduğunu düşünüyorum. Gridde sadece üç dünya şampiyonu var ve hepsi hızlı dünya şampiyonları. Geçmişte daha fazla dünya şampiyonu vardı fakat hızlı olmaya bu kadar odaklı değillerdi."

"O şampiyonlar arasında 2025 için uygun olan tek kişi benim. Yani iyi bir pozisyonum var. Fakat aynı zamanda, gelecekte yarışmaya devam edip etmeyeceğime karar verdiğimde, başlangıçta yapacağım ilk ve tek konuşma Aston Martin ile olacak."

"Çünkü benim tek önceliğim bu." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso, bunun Mercedes'e gitmeyi göz ardı ettiği anlamına mı geldiği sorusuna Alonso, "Şu anda söyleyebileceğim daha fazla şey yok. Sanırım bu yılın ilk birkaç ayında duruma bakacağız ."

"Fakat dediğim gibi, öncelikle geçmem gereken birkaç aşama var. Başlangıçta gelecek için ne yapmak istediğime kendim karar vermeliyim. Hayatımı birkaç yıl daha sevdiğim bu spora adamak istiyor muyum? Araç kullanmayı seviyorum, tüm kış boyunca farklı araçlar kullandım. DTM aracı, carcross, ralli aracı, go kart, yani... Formula 1'i seviyorum ama genel olarak araç sürmeyi seviyorum."

"Yani Formula 1 olmazsa, kendimi motor sporlarının başka bir tarafında mutlu bulacağım ve belki de özel hayatım için daha fazla zamanım olacak, ki bu da bu yaşta çok önemli."

"Fakat bu kendi kendime vermem gereken bir karar, düşünmem gerekiyor. Sonuçta bir ekibe bağlanmam ve hayatımın önümüzdeki birkaç yılında, zamanımın %100'ünü bu ekibe ayırmam gerekecek."

"Bu kararı verdikten sonra Aston Martin ile oturup 'Tamam, bu kararı verdim ve bu projeye devam etmeyi çok isterim. Çünkü geçen yıl ileriye doğru iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Birlikte pek çok şey inşa ettik, burada bu yeni tesise sahibiz, gelecekte başarılı olmak için her şeye sahibiz. Ve ben bu projeye güveniyorum' diyeceğim."

"İlk olarak Aston Martin ile konuşmak istediğimi söylerken, önceliğimin bu olduğunu söylüyorum çünkü kendimi bu projenin bir parçası olarak görüyorum."

"Fakat anlaşmaya varamazsak ve Formula 1'de yarışmak istersem, biliyorum ki ayrıcalıklı bir konumum var. Muhtemelen diğer takımlar için de cazibim, geçen yılki performans ve bağlılığı gördüler."

"Ayrıca dediğim gibi, gridde sadece üç dünya şampiyonu var ve sadece birisi müsait."

"Kısacası eğer yarışmaya devam etmek istiyorsam, seçeneklerin neler olduğunu göreceğiz. İlk önceliğim her zaman Aston ile görüşmek olacak."

"Geçen yıl bana, bir parçası olmaktan gurur duyduğum bu organizasyona katılma fırsatı verdiler, yeni fabrika ve devam eden her şeyle birlikte bu takımda büyük bir gelecek var."

"Burada uzun yıllar yarışmak için her türlü olasılığı değerlendirmek istiyorum."

Kendisiyle ilgilenildiğine yönelik herhangi bir WhatsApp mesajı ya da telefon araması olup olmadığı sorusuna Alonso, "Doğrudan bana değil ama genel olarak gelecek için ne düşündüğümü bilmek için ilgi olduğuna eminim."

"Bana en çok ilgi gösteren ve her hafta soran taraf Aston Martin. Bekleyip görelim." dedi.

Alonso, yaş anlamında önünde birkaç yılı daha olduğunu ve fiziksel açıdan kendisini kötü hissetmediğini söyledi.

"Birkaç yıl önce, belki 40 ila 41'in sınır olduğunu söyleyebilirdim. Şimdi, geçen yıl kendimi motive olmuş ve iyi performans gösterirken gördükten sonra, belki birkaç yıl daha yarışmaya devam edebilirim diye düşünüyordum."

"Şimdi bu kış, yaptığım tüm fiziksel testler ve her şey açısından beklentileri biraz aştım. Yani diyeceğim o ki, eğer motive olursanız ve kendinizi adamak isterseniz, belki 48'e, 49'a hatta 50'ye kadar yarışabilirsiniz."

"Fakat aynı zamanda hayattaki her şeyden vazgeçmeniz gerekiyor çünkü Formula 1 tamamen adanmışlık gerektiren bir spor."

"Bu benim F1'deki 24. sezonum olacak. Hayatımı 24 yıl boyunca bu spora adadım ve bundan mutluyum. Bu benim için sorun değil. Birkaç yıl daha devam edebilirim. Fakat bu kadar zorlu bir takvim ve bunun gibi şeylerle 50 yaşına kadar yarışır mıyım bilmiyorum."

"Yeteneklerimle ilgili bir şey değil, sadece hayatta merak ettiğim başka şeyler de var."