Alonso'dan McLaren patronuna övgüler
Fernando Alonso, daha önce birlikte çalıştığı Andrea Stella'yı övdü.
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Fernando Alonso hem Ferrari hem de McLaren'la yarışırken Andrea Stella ile yakından çalışma fırsatı yakaladı.
Stella'nın takım patronu olarak atanmasının ardından McLaren büyük bir yükselişe geçti ve artık şampiyonluk odayı konumunda.
Alonso, verdiği bir röportajda Stella'nın inanılmaz bir mühendis olduğunu ve bu kadar iyi bir iş yapmasına şaşırmadığını dile getirdi.
İspanyol pilot yaptığı açıklamada şöyle dedi: "O gerçekten inanılmaz bir insan."
"Her şeyden önce harika bir mühendis ve şimdi de iyi bir takım patronu."
"O harika bir adam. Dürüst olan ve işini sağduyuyla yapan herkesin hayatta başarılı olacağını düşünüyorum."
"O harika bir lider ve dediğim gibi inanılmaz sağ duyulu."
"Böyle iyi bir iş çıkarmasına şaşırmadım."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, bir mühendisle birlikte
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Toprak: "İki seansta da aynı sorunu yaşadık"
Bottas: "Binotto'nun Audi'ye katılması bana yeni bir şans verebilir"
MotoGP sürücüleri yeni hakem Crafar'dan daha adil kararlar bekliyor
WSBK Portimao 2. antrenman seansı: Petrucci lider, Toprak sorun yaşadı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar