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Formula 1 Belçika GP

Alonso'dan McLaren patronuna övgüler

Fernando Alonso, daha önce birlikte çalıştığı Andrea Stella'yı övdü.

Ezel Tan
Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Fernando Alonso hem Ferrari hem de McLaren'la yarışırken Andrea Stella ile yakından çalışma fırsatı yakaladı.

Stella'nın takım patronu olarak atanmasının ardından McLaren büyük bir yükselişe geçti ve artık şampiyonluk odayı konumunda.

Alonso, verdiği bir röportajda Stella'nın inanılmaz bir mühendis olduğunu ve bu kadar iyi bir iş yapmasına şaşırmadığını dile getirdi.

İspanyol pilot yaptığı açıklamada şöyle dedi: "O gerçekten inanılmaz bir insan."

"Her şeyden önce harika bir mühendis ve şimdi de iyi bir takım patronu."

"O harika bir adam. Dürüst olan ve işini sağduyuyla yapan herkesin hayatta başarılı olacağını düşünüyorum."

"O harika bir lider ve dediğim gibi inanılmaz sağ duyulu."

"Böyle iyi bir iş çıkarmasına şaşırmadım." 

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, bir mühendisle birlikte

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, bir mühendisle birlikte

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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