Formula 1 Katar GP
Alonso'dan Marquez'e duygusal veda: "Seni izlemek büyük şanstı"
Fernando Alonso, sekiz kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez'in sürpriz emeklilik kararının ardından İspanyol sürücüye duygusal bir mesaj gönderdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 11:40
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Marc Marquez, cuma günkü antrenman seansında MotoGP'den emeklilik kararını açıkladı.
İspanyol sürücü, açıklamasından yalnızca birkaç gün önce sekizinci MotoGP şampiyonluğunu kazanarak Giacomo Agostini'nin rekoruna ortak olmuş ve Valentino Rossi'nin önüne geçmişti.
Marquez'in kararı MotoGP padoğunda büyük şaşkınlık yarattı. Ducati sürücüsü, haziran ayında sözleşmesini 2028 sezonunun sonuna kadar uzatmıştı. Ancak Marquez, bu hafta sonu Valensiya’da gerçekleştirilecek sezon finalinin ardından MotoGP kariyerini noktalayacak.
Sürpriz kararın ardından Fernando Alonso, Instagram hesabından Marquez'a yönelik duygusal bir mesaj paylaştı.
Alonso, "Seni yarışırken izlemenin en çok keyif aldığım yanlarından biri, ne yapacağını hiçbir zaman bilemememdi."
"Yarışın artık sonuçlandığı düşünülse bile ne yaptığını görmek için izlemeye devam ediyordum! Artık pazar günlerini bunu yapmadan geçirmeye alışmak benim için zor olacak."
"Marc, seni yarışırken izleyebilmiş olmak büyük bir şans. Her şey için teşekkürler, yeni hayatının tadını çıkar! Her şey için 10 kez teşekkürler!" ifadelerini kullandı.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Hankook, F1'in yeni lastik tedarikçisi olmak istiyor; üç büyük marka çekişecek!
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
MotoGP Valensiya GP sıralama turları: Bezzecchi, inanılmaz bir turla pole pozisyonunda!
MotoGP
MotoGP
Valencia GP
1 s
MotoGP Valensiya GP sıralama turları: Bezzecchi, inanılmaz bir turla pole pozisyonunda!
Piastri: "Mercedes'i yakalamak istiyorsak hızlanmalıyız"
Formula 1
Formula 1
Katar GP
2 s
Piastri: "Mercedes'i yakalamak istiyorsak hızlanmalıyız"
Canlı dereceler: MotoGP Valensiya GP sıralama turları
MotoGP
MotoGP
Valencia GP
1 s
Canlı dereceler: MotoGP Valensiya GP sıralama turları
Son Haberler
Alonso'dan Marquez'e duygusal veda: "Seni izlemek büyük şanstı"
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
12 dk
Alonso'dan Marquez'e duygusal veda: "Seni izlemek büyük şanstı"
Hankook, F1'in yeni lastik tedarikçisi olmak istiyor; üç büyük marka çekişecek!
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
21 dk
Hankook, F1'in yeni lastik tedarikçisi olmak istiyor; üç büyük marka çekişecek!
Lawson: “Farklı lastikler arasına büyük bir fark yok”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
52 dk
Lawson: “Farklı lastikler arasına büyük bir fark yok”
MotoGP Valensiya GP sıralama turları: Bezzecchi, inanılmaz bir turla pole pozisyonunda!
MotoGP
MGP MotoGP
Valencia GP
1 s
MotoGP Valensiya GP sıralama turları: Bezzecchi, inanılmaz bir turla pole pozisyonunda!
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol