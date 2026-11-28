Formula 1 Katar GP

Alonso'dan Marquez'e duygusal veda: "Seni izlemek büyük şanstı"

Fernando Alonso, sekiz kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez'in sürpriz emeklilik kararının ardından İspanyol sürücüye duygusal bir mesaj gönderdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 11:40

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Marc Marquez, cuma günkü antrenman seansında MotoGP'den emeklilik kararını açıkladı.

İspanyol sürücü, açıklamasından yalnızca birkaç gün önce sekizinci MotoGP şampiyonluğunu kazanarak Giacomo Agostini'nin rekoruna ortak olmuş ve Valentino Rossi'nin önüne geçmişti.

Marquez'in kararı MotoGP padoğunda büyük şaşkınlık yarattı. Ducati sürücüsü, haziran ayında sözleşmesini 2028 sezonunun sonuna kadar uzatmıştı. Ancak Marquez, bu hafta sonu Valensiya’da gerçekleştirilecek sezon finalinin ardından MotoGP kariyerini noktalayacak.

Sürpriz kararın ardından Fernando Alonso, Instagram hesabından Marquez'a yönelik duygusal bir mesaj paylaştı.

Alonso, "Seni yarışırken izlemenin en çok keyif aldığım yanlarından biri, ne yapacağını hiçbir zaman bilemememdi."

"Yarışın artık sonuçlandığı düşünülse bile ne yaptığını görmek için izlemeye devam ediyordum! Artık pazar günlerini bunu yapmadan geçirmeye alışmak benim için zor olacak."

"Marc, seni yarışırken izleyebilmiş olmak büyük bir şans. Her şey için teşekkürler, yeni hayatının tadını çıkar! Her şey için 10 kez teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

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