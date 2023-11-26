Alonso'dan Hamilton'a yanıt: "Lewis tecrübeli, ama ben daha tecrübeliyim"

Fernando Alonso, yedinci başladığı yarışı bu pozisyonda tamamladı ve şampiyonayı dördüncü bitirmiş oldu.

Yılın en iyilerinden olan Alonso, yarışta Lewis Hamilton'la da savaştı fakat AMR23'ün özellikle düzlüklerde hız eksikliği yaşadığı görüldü.

Düzlüklerde yavaş kaldıkları göz önüne alındığında nasıl bir yarış olduğu sorusuna Alonso, "Bazen hızlıydık, bazen değil."

"Geçiş için çok daha fazla düzlük hızına ihtiyacımız var, düzlüklerde biraz yavaştık. Aslında bunu dün de fark ettik ama tur zamanı açısından bizim için en iyi yol buydu"

"Bu sezon bizim temel zayıflığımız zaten buydu. Gelecek yılki araçta tam olarak bu konu üzerinde çalışıyoruz." cevabını verdi.

Alonso, lastik aşınmasının da önemli faktörlerden birisi olduğunu söyledi.

"Düzlük hızı ve lastik aşınması yüzünden zordu. Aşınmanın yüksek olmasını bekliyorduk ama beklentilerimizin üzerinde oldu."

"16. turda ya da onun gibi bir şeyde ilk pit stopu yaptık ve o noktadan sonra uzun bir yarış olacağını biliyorduk."

"Fakat hızımız sadece yedinci ya da sekizinci olmak için yeterliydi. Dün de söylediğim gibi sıralamadaki turumuz iyiydi ama tempomuz endişe vericiydi."

"Bugün de bunu gördük. AlphaTauri'yi yenmek için yeterli olsa da istediğimiz gibi değildi."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Lewis Hamilton ile Alonso arasındaki savaşta İngiliz pilot, Alonso'nun "fren testi" yaptığını söylemişti.

Yanıtı sorulduğunda Alonso, "Hiçbir şey."

"Lewis zeki biri ve bu sporu gerçekten iyi biliyor. Çok fazla tecrübesi var ama benim daha fazla tecrübem var."

"Bunu duyduğuma hem şaşırdım hem de şaşırmadım. Aynı şeyi 2012 Kanada'da da yaptık, yani o olaydan 11 yıl sonra yine DRS'yi almak için çabaladık."

"Fakat her iki sefer de mücadeleyi ben kazandım, yani sorun yok." cevabını verdi.

Alonso, 2023 sezonunda elde ettiği sonuçlardan çok memnun olduğunu de ekledi.

"Aston Martin ve benim için tarihi bir sezon oldu, sekiz podyum, 200'den fazla puan aldık, takım için yaklaşık 300 puan topladık."

"Bundan 12 ay önce böyle bir şey düşünülemezdi, dolayısıyla bu sezon takım için şimdiye kadarki en iyi sezon. Dolayısıyla bu hatırlanması gereken, inanılmaz bir yıl."

"Beklentiler düşüktü ve bunları aştık."

"Belki gelecek yıl tam tersi olacak; beklentiler yükselecek olacak. Bu yüzden omuzlarımızda biraz daha fazla baskı var."

Alonso, Tsunoda'yı geçmesiyle şampiyona dördüncülüğünü de garantiledi.

Bu konuda İspanyol pilot, "Hayır, çok önemli değildi."

"Aslında büyük ekranda Leclerc'in ikinci olduğunu gördüğümde onun önde olduğunu düşünmüştüm ama görünüşe göre eşit puandayız, bu yüzden daha fazla üçüncülük ya da onun gibi bir şeyle önde bitirdim."

"Dediğim gibi şampiyonada dördüncü olmak beklenmedik bir sonuç ve tamamen gerçek dışı."

"Perşembe günü de söylediğim gibi, 2012 ve bu sezon, kariyerimin en iyisi."

"Bu, yılın başında ya da sahip olduğumuz araç performansıyla asla hayal edemeyeceğim bir pozisyon."