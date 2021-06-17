Alonso: “Zorlandığımı söyleyen yorumlara katılmıyorum"

Alpine pilotu Fernando Alonso, 2021 sezonunun başında spora dönüşünün ardından hızını bulmaya ve araca alışmaya çalışıyordu. Ancak 2 kez dünya şampiyonu, beklentilerin altında sonuçlar elde ediyordu ve çoğunlukla genç takım arkadaşı Ocon’un gerisinde kalıyordu.

Fakat İspanyol pilot Azerbaycan Grand Prix’sinde ileriye doğru büyük bir adım atarak 6. sırada finiş gördü ve takımına önemli puanlar kazandırdı.

Alonso, cuma günkü basın toplantısında verdiği demeçte, aslında Formula 1’e döndükten sonra çok da zorlanmadığını ve şu an için işlerin gidişatından memnun olduğunu dile getirdi.

"Bakü'de de dediğim gibi, çok fazla zorlandığım yorumuna katılmıyorum."

"Dürüst olmak gerekirse şu ana kadar 6 yarış yapıldı ve 3 kez sıralamaların üçüncü bölümüne kalırken üç ya da dört kez de puan aldım ki bu hemen hemen beklediğim sonuçlardı.”

“Bu yüzden, insanların geri dönüşümden tam olarak ne beklediklerini bilmiyorum ama işlerin gidişatından memnunum.”

“Tabii ki, özellikle cumartesi günleri araçtan en iyisini çıkarmaya devam etmem gerekiyor. Lastiklerin ilk birkaç turda verdiği his hâlâ harika değil ama bunun herkes için ortak bir sorun olduğunu düşünüyorum.”

“Yine de her hafta sonu daha iyi yönde ilerliyoruz. Fakat insanların sandığı gibi zorlanmıyorum."

Ayrıca Alonso, Monako ve Bakü'de iki cadde pisti ardından Fransa’daki yarışın onlar için daha iyi geçeceği konusunda olumlu düşünüyor.

İspanyol pilot, "Evet, buradaki rekabetçi olacağımız konusunda olumluyum."

"Bence Monako ve Bakü, cadde pistleri oldukları için herkes için biraz farklı bir hazırlık gerektiriyor ve araç o pistlerde farklı bir his veriyor.”

“Yani, geçtiğimiz Portimao ve Barselona yarışlarını referans alırsak, olumlu bir yönde ilerlediğimiz düşünüyorum. Bu yüzden, burada tekrar rekabetçi olmamamız için bir neden görmüyorum." yorumlarını yaptı.

Fernando Alonso, Alpine A521 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images