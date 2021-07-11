Alonso, Zhou'yu yakında F1'de görmek istiyor

Zhou, uzun süredir Alpine Akademisi’nin bir üyesi ve şu anda Formula 2’de şampiyonayı lider götürüyor. Geçtiğimiz Avusturya Grand Prix’sinde ise 1. antrenman seansında Alonso’nun aracıyla ilk kez F1’de piste çıktı.

Çinli pilot, temiz ve rekabetçi bir seans geçirdi. Zhou, Red Bull Ring’de toplamda 29 tur attı ve zaman tablolarında 14. sıraya yerleşti. Ayrıca genç pilot, diğer Alpine aracındaki Esteban Ocon’dan sadece 0.434 saniye geride kaldı.

Zhou, bu performansıyla Alonso’yu etkiledi ve aralarında iyi bir ilişki gelişti. İspanyol pilot, 22 yaşındaki Zhou'yu gelecekte F1’de potansiyel bir rakip olarak gördüğünü belirtti.

Alonso, “Zhou’yu bu hafta sonu araçta görmek güzeldi.”

“Araçta olacağını öğrendiğimiz andan itibaren, geçtiğimiz hafta sonu araçta nasıl hissettiğim ve ilk antrenman seansına nasıl hazırlanması gerektiği hakkında telefondan konuştuk ve e-mail’den iletişime geçtik.”

“Çok iyi bir çocuk ve çok yetenekli. Simülatörde ve mühendislerin yanında oldukça fazla zaman geçiriyor.”

“Zhou, oldukça profesyonel bir hafta sonu geçirdi ve iyi performans gösterdi. Onun daha fazla antrenman seansına katılmasını, hızını ve öz güvenini geliştirdiğini görmek istiyorum.”

“Ayrıca F2 şampiyonluğunu kazanırsa harika olur. Onu bir insan olarak ve de bir sürücü olarak seviyorum. Bu yüzden umarım yakında Formula 1’e gelir.” dedi.

Guanyu Zhou, Alpine A521 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Avusturya Grand Prix’sinde Alonso ise Williams pilotu George Russell ile 10. sıra için mücadele etti ve Alpine pilotu hafta sonundan sadece 1 puanla ayrıldı.

Geçen yıla kıyasla Alpine’in bu seneki performansı endişe yaratsa da Alonso, bu durumun piste bağlı olduğunu düşünüyor.

“[Williams], ileriye doğru bir adım atmış olsa da geçen seneki Avusturya Grand Prix’sini kontrol ettik ve burada 12. sıradan start almışlar. Bu yüzden, burası onların iyi performans gösterdiği bir pist demek oluyor.”

“Onların gerçekten bu kadar hızlı olup olmadığını görmek için birkaç yarış daha beklemeliyiz ama [Avusturya’daki] ilk hafta sonu bize daha yakınlardı, geçtiğimiz hafta sonu aradaki fark biraz daha fazlaydı.”

“Bu iki haftada kaydettiğimiz ilerlemeden mutluyum. Bu yüzden, bu performansı Silverstone’da devam ettirmek bize kalmış çünkü bunu başarırsak, ilk 7 veya 8’de oluruz. Bu kesinlikle doğru yönde bir adım olur.”