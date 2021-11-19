Alonso, Zhou'nun Alfa Romeo'yla anlaşmasının F1 için iyi olduğunu düşünüyor

Alfa Romeo'nun ikinci koltuğunun kime gideceği belirsizliğini korumaktaydı ve bu koltuk için birçok aday olduğu öne sürülüyordu. Ancak Zhou, 30 milyon dolara yakın mali destekle birlikte koltuğun en büyük adayı olarak görülmekteydi ve Perşembe günü yapılan açıklamayla birlikte, Guanyu Zhou'nun 2022'de Alfa Romeo'da süreceği resmen açıklanmıştı.

22 yaşındaki genç sürücü, takımla üç sezon geçirdikten sonra koltuğunu kaybeden Antonio Giovinazzi'nin yerini aldı.

Zhou, 2019'da şimdiki adıyla Alpine Sürücü Akademisi olan Renault Sürücü Akademisi'ne katılmıştı ve 12 ay boyunca F1 aracıyla düzenli olarak testlere çıktı. Çinli pilot, şu anda Alpine'in resmi F1 test pilotluğunu da yapıyor.

Zhou geçen yılki Renault F1 aracını Abu Dhabi testlerinde sürmüştü ve Fernando Alonso'nun da yer aldığı bu testlerde İspanyol pilotla aracı paylaşmıştı.

Zhou, bu sezon Avusturya Grand Prix'sinin 1. antrenman seansına katıldı ve bu seansta Fernando Alonso'nun aracını sürdü.

Zhou'ya aracını veren Alonso, Çinli pilot övmüştü ve onu "yakın zamanda F1'de görmek istediğini" söylemişti.

Avusturya'daki antrenman seansının ardından konuşan çifte şampiyon, şunları söylemişti: “Araçta olacağını öğrendiğimiz andan itibaren, geçtiğimiz hafta sonu araçta nasıl hissettiğim ve ilk antrenman seansına nasıl hazırlanması gerektiği hakkında telefondan konuştuk ve e-mail’den iletişime geçtik.”

“Çok iyi bir çocuk ve çok yetenekli. Simülatörde ve mühendislerin yanında oldukça fazla zaman geçiriyor.”

“Zhou, oldukça profesyonel bir hafta sonu geçirdi ve iyi performans gösterdi. Onun daha fazla antrenman seansına katılmasını, hızını ve öz güvenini geliştirdiğini görmek istiyorum.”

“Ayrıca F2 şampiyonluğunu kazanırsa harika olur. Onu bir insan olarak ve de bir sürücü olarak seviyorum. Bu yüzden umarım yakında Formula 1’e gelir.”

Guanyu Zhou, Alpine A521, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, and Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso'nun F1'e gelmesini umduğu Zhou, artık resmi olarak F1'de ve İspanyol pilot, bu durumdan mutlu.

"Onun için mutluyum, o iyi bir çocuk ve tabii ki, o bu sene bizim akademimizdeydi. Testlerde onunla birkaç gün geçirdim. Ayrıca geçen sene eski Renault'yu test ederken Bahreyn'de ve Abu Dabi'de Zhou'yla birkaç gün paylaştım. İyi bir ilişkimiz var. Söylediğim gibi, onun için mutluyum."

"Diğer yandan, Antonio ise spordan ayrılıyor ki bu durum sporda hep böyle çalışır. Ancak bence genel olarak Zhou'nun F1 gelmesi; F1 için, Çin için ve Zhou için güzel. Onunla yarışmayı ve onu karşılamayı dört gözle bekliyorum."

22 yaşındaki Zhou F1'e gelirken; 20 yıldır sporun içinde olan Kimi Raikkonen sezon sonunda F1'den emekli olacak. 2014 senesinde Fin pilotun takım arkadaşlığını yapan Alonso, Raikkonen'in padok ortamının dışında farklı bir insan olduğunu söyledi.

"Bence Kimi F1'de özlenecek. Onun sporu kendi şekliyle sevdiği gibi, onu seviyorum. Bence o, her zaman çok dürüst ki Kimi'nin bu yönünü seviyorum."

"Dışarıda ise o soğuk, Iceman'in maskesi iniyor ve pistin dışında onunla buluştuğunuzda çok iyi bir insan görüyorsunuz. Onunla havaalanlarında, restoranlarda ve padokta ortamı içerisinde bulunmayan yerlerde buluştuğunuzda, Kimi farklı bir insan."

"Söylediğim gibi, o, F1'de mükemmeldi ve kendi karakterine sahip olduğu için özlenecek."