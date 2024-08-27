Alonso, Zandvoort yarışından sonra MCL38'i yakından inceleme sebebini açıkladı

Lando Norris, McLaren'in Zandvoort'taki sezonun üçüncü zaferini 22.8 saniye farkla kazanarak 2024 sezonunun en büyük zafer farkını elde etti.

Norris'in baskın performansı, McLaren'ın Mayıs başında Miami'den bu yana arka kanat, kiriş kanadı, frenler, süspansiyon ve zeminde değişiklikler içeren en büyük güncelleme paketini tanıtmasının ardından geldi.

Alonso'nun kendi araç içi kamerasından alınan görüntülerde, iki kez Dünya Şampiyonu olan pilotun yarıştan sonra Piastri'nin aracını yakından incelediği, MCL38'in arkasında çömeldiği ve bir aşamada McLaren'in zeminini incelemek için dizlerinin üzerine çöktüğü görülüyor.

Zeminin, 2022 sezonunun başında uygulamaya konulan mevcut zemin etkisi düzenlemeleri kapsamında bir otomobilin toplam bastırma kuvvetinin önemli bir bölümünü ürettiği biliniyor.

Yarıştan sonra DAZN İspanya'ya konuşan Alonso, Aston Martin'in McLaren'ın başarısından “ilham almasını” istediğini açıkladı ve MCL38'i 2024'ün bu aşamasında baskın otomobil olarak nitelendirdi.

Alonso şöyle dedi: “Şu anda şampiyonaya hakim olan araç bu.”

“Her zaman kazanan araçlardan ilham almaya çalışırsınız, bu yüzden onlardan öğrenecek çok şeyimiz var.”

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçen sezon birlikte geçirdikleri ilk yılda toplam sekiz podyum derecesi elde eden Alonso ve Aston Martin, bir dizi başarısız güncellemenin ardından takımın gelişiminin mercek altına alınmasıyla 2024'te aynı seviyelere ulaşmakta zorlandı.

Alonso, Zandvoort'u 10. sırada bitirmek için kararlı bir sürüş sergiledi ve Mayıs başındaki Miami GP'den bu yana ilk kez üst üste ikinci kez puan aldı.

İspanyol pilot sıralamada yedinci sıradan 10. sıraya gerilemenin kendisini “biraz hayal kırıklığına uğrattığını” kabul etti, ancak Aston Martin'in hızının “yine biraz zayıf” olması nedeniyle mevcut paketin sınırının bu olduğunu kabul etti.

Kendisi şöyle açıkladı: “Dört takım diğerlerinin çok önündeyken, her zaman 9. ve 10. olmak için mücadele ediyoruz.

“Bugün 9’unculuk mümkün değildi, Pierre Gasly bizden daha iyi bir yarış çıkardı, bu yüzden her yarışta mevcut olan iki pozisyondan birini aldık.”

“Zor bir yarıştı. Tempo yine biraz zayıftı ve yarışa 7. başladıktan sonra biraz daha yukarıda mücadele edemediğim için biraz hayal kırıklığına uğradım.”

“Durum bu ve herkesle biraz mücadele ediyoruz: Macaristan'da Racing Bulls ile, Silverstone'da Haas ile, Spa'da Williams ve Alpine ile ve burada da Alpine ve Haas ile. Orta saha mücadelesinin ortasındayız.”

Alonso, Aston Martin'in 2024 sezonunun geri kalanında orta sıra mücadelesinden çıkmak için mücadele edeceğini söyledi ve gülerek, “Sadece deneyimli değilim, aynı zamanda geleceği de okuyabiliyorum!

“Monza'da da maksimum 9 ve 10. olacağız ve Abu Dabi'ye gidene kadar tüm yarışlarda da…” dedi.