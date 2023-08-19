Alonso: "Zamanda geriye gitsem isteyeceğim ilk şey Ferrari ile şampiyonluk olurdu"

İspanyol pilot, 2010-2014 yılları arasında Ferrari pilotu olarak beş sezonda 11 yarış kazandı ancak şampiyonluk sayısını artırmayı başaramadı.

Alonso 2010 Şampiyonluğunu, Abu Dabi'deki sezonun son yarışını kazandıktan sonra üst üste dört şampiyonluğun ilkini elde eden Red Bull pilotu Sebastian Vettel'e dört puan farkla kaybetti - Bu, Alman pilotun tüm yıl boyunca şampiyona lideri olduğu tek sezondu.

Alonso 2012'de Vettel'e bir kez daha yaklaştı ancak Brezilya'daki şampiyonluk belirleyici yarış sonunda sadece üç puanla geride kaldı ve Vettel açılış turundaki temasın ardından arka sıralara düştü.

Ferrari'yle ilişkisinin bozulmasının ardından McLaren-Honda'ya geçiş yapmasıyla Alonso'nun yerini Vettel aldı.

Geçtiğimiz kış ise Alpine'den Aston Martin'e geçen Alonso, 2023'te Ferrari'den ayrıldığından bu yana en verimli sezonunu geçirdi ve ilk sekiz yarışın ikisi hariç hepsinde podyuma çıktı.

BBC F1'in eski sunucusu Jake Humphrey'nin sunduğu High Performance podcast'ine katılan Alonso, Ferrari ile şampiyonluğu kaçırmanın en büyük pişmanlığı olduğunu itiraf etti.

Alonso, "Ferrari ile bir şampiyonluk kazanmak... Eğer zamanda geriye gidebilseydim, muhtemelen seçeceğim ilk şey olurdu."

"2010 ve 2012 - Şampiyonayı kazanmaya birkaç tur kalmıştı. Bu muhtemelen pek çok şeyin sonucunu, bazı şeylerin arkasındaki tarihi değiştirebilirdi." dedi.

Geçtiğimiz ay 42 yaşına giren Alonso, kariyerinin sonuna yaklaştığının farkında ve yıllar boyunca kurduğu ilişkilerden edindiği anılara kadar F1'deki hayatının tadını daha fazla çıkarmış olmayı diliyor.

Fernando Alonso, Ferrari and Pedro De La Rosa, Ferrari Development Driver Fotoğraf: Emily Davenport / Motorsport Images

"Pişman olduğum şey, zamanımın ve kariyerimin tadını daha fazla çıkaramamış olmak. Yolun sonuna geldiğimi biliyorum."

"Birkaç yıl sonra araç kullanmadan yeni bir hayatım olacak ve kariyerime dönüp baktığımda pek çok güzel şey, iyi arkadaşlıklar ve inanılmaz deneyimler göreceğim."

"Ama sanki bundan daha fazla keyif almalıymışım gibi geliyor. Eğer hayatımı bir kez daha yaşama fırsatım olsaydı belki de takımlarımla, seçimlerimle ya da Ferrari unvanımla ilgili hiçbir şeyi değiştirmezdim. Tüm o anları biraz daha fazla yaşamak ve daha fazla anıya sahip olmaya çalışırdım."

"2005 ve 2006'da Brezilya'da Şampiyonluğu kazandım ama o öğleden sonra ve o gece ile ilgili neredeyse hiçbir şey hatırlamıyorum, bu üzücü."