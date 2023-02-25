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Alonso: "Zamana ihtiyacımız var"

Fernando Alonso, Bahreyn testlerindeki pozitif havaya rağmen "zamana ihtiyaçları olduğunu" söyledi.

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Alonso: "Zamana ihtiyacımız var"
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Aston Martin, Bahreyn testlerinde şimdiye kadar öne çıkan takımlardan birisi olmayı başardı ve genel olarak herkes, orta grubun en iyilerinden olacağı konusunda hemfikir.

Bu yıl takıma katılan Fernando Alonso ise temkinli kalmayı ve beklentileri çok yüksek tutmamayı tercih ediyor.

Bugün konuşan Alonso, "Araçta hâlâ bazı şeyleri keşfetmeye çalışıyoruz."

"Bu yıl felsefemizi tamamen değiştirdik. Aracın %95'i yenilenmiş durumda. Şimdi farklı ayarlar ve farklı şeyler deniyoruz."

"Aracın tüm potansiyelini keşfetmek adına birkaç yarışa ihtiyacımız olacak çünkü yapmak istediğiniz her şeyi üç günlük testlerde yapamazsınız."

"Fakat aracın iyi bir temeli olduğunu ve sezon boyunca geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Umarım gelecek yıl bu aracın %5'inden daha fazlasını kullanırız. Bu da takımın ilerlemesine yardımcı olur." dedi.

Alonso, takıma olan uyumundan memnun.

"Her şey iyi gidiyor. Takım değiştiğinizde her zaman bazı zorluklar oluyor çünkü yeni şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Fakat bu kış simülatörde birkaç gün geçirmek ve öğrenme sürecini hızlandırmak için zamanım oldu."

"Ayrıca Jerez'de bir testimiz oldu ve birkaç gündür de buradayız."

"Genel olarak Aston Martin'de olduğum için mutluyum. Burada çok pozitif bir enerji var. Gelecekte olabildiğince rekabetçi olmak için çalışıyorlar. Yeni bir fabrika, rüzgar tüneli ve bunun gibi pek çok yatırım var. Bu yüzden gelecek için oldukça iyi şeyler olduğunu düşünüyorum."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team and Tom McCullough, Aston Martin peformance director

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team and Tom McCullough, Aston Martin peformance director

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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