Alonso: "Zafere bir adım kaldı"

İlk beş yarışta dört kez üçüncü olan Alonso, Monako'da ikinci oldu ve yıllar sonra ilk ikiye girmiş oldu.

İspanyol pilot galibiyet hedeflediği fakat ikincilikle yetinmek zorunda kaldığı yarışın ardından şöyle konuştu: "Sonuçtan dolayı çok mutluyum."

"Kolay bir yarış değildi. Özellikle yağmur pisti vurduktan sonra işler kimse için kolay değildi."

"Podyum için güvenlik aracı gibi öngörülemeyen durumlar olmamasını umuyorsunuz, neyse ki böyle bir şey olmadı."

"Bu yıl birkaç kez üçüncü olmuştum, bu sefer ikinci oldum. Zafere bir adım kaldı!"

Pist kuru olsaydı kazanma şansı olup olmayacağı sorusuna Alonso, "Açık konuşmak gerekirse, hiç şansımız yoktu"

"Cesur bir strateji seçtik. İlk çizgiden başlamamıza rağmen, liderin aksine sert lastikle başlamak gibi garip bir seçim yaptık. Bu, takımın başarıya odaklandığını ve Aston Martin'deki herkesin zafere ulaşmak istediğini gösteriyor."

"Böyle bir stratejiyle beşinci veya altıncı sıraya gerilebileceğimizi biliyorduk fakat bunu birlikte tartıştık ve sonunda bu karar verdik, bu yıl zaten podyumlarımız vardı, bu yüzden 'ya hep ya hiç' diyerek sert lastikle ile başladık."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, spray Champagne on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ne yazık ki yeterli hıza sahip değildik. Yarıştaki tek sorun buydu. Strateji gayet iyiydi. Ancak orta hamur, beklediğimizden daha iyiydi. Bu lastiklerin temposunun hızla düşeceğini düşünüyorduk ama Max onlarla 50 tur attı ve yarışı kazanmasının nedeni de buydu."

"Strateji sayesinde değil, daha hızlı olduğu için kazandı."

Alonso, Barselona'daki yarışı kazanmalarını beklemiyor.

"Sıralama turlarında mücadelenin sıkı olduğunu gördük fakat yarışta Red Bull yine tamamen üstündü."

"Önümüzdeki hafta sonu da durumun böyle olacağını kabul etmemiz lazım."

"Ayrıca Mercedes ve Ferrari'nin güncellemelerini geleneksel bir pistte görmüş olacağız."

"Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız. Miami'deyken, bu yıl bazı pistlerde yedinci ya da sekizinci olacağımızı söylemiştim. Bunu kabullenmek gerekiyor."

"Ancak diğer pistlerde de podyum için mücadele edeceğiz."