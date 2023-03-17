Alonso: "Yine iyi başladık ama neredeyiz hiç bilmiyorum"

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Aston Martin pilotu Fernando Alonso, tıpkı Bahreyn'de olduğu gibi Suudi Arabistan'da da çok güçlü bir cuma günü geçirdi.

Cuma gününü ikinci sırada noktalayan İspanyol pilota, performans olarak nerede oldukları soruldu.

Alonso bunun üzerine, "Bence Cuma günü her zaman çok temsili değildir, Bahreyn'de de Cuma günü ilk sıra civarındaydık ve sonra sıralama turlarında beşinci olduk, hatta neredeyse altıncı oluyorduk."

"Sıralama turlarına kadar asla bilemezsiniz. Fakat araçta test etmek istediğimiz her şeyi test ettik."

"Bence denge hâlâ harika değil, bu yüzden bu gece biraz yol tutuş bulmamız gerekiyor. Fakat genel olarak bakarsak şu ana kadar çok iyiydik."

"Yine iyi bir başlangıç yaptık."

Alonso en hızlı kaçıncı takım oldukları hakkında pek bir fikri olmadığını da ekledi.

"Dediğim gibi, hiçbir fikrim yok. Sadece aracı sürüyorum. Nere olduğumuzu sıralama turlarında göreceğiz."

"Yarışlar arasında çok sayıda gün, çok sayıda antrenman seansı, analiz edilecek çok sayıda veri ve sizlerin yapacağı çok sayıda tahmin ve öngörü var! Formula 1'in güzelliği de burada. Fakat biz takımlar ve sürücüler için antrenmanlardan bir şey çıkarmak zor."

Nerede olmayı beklediği konusunda ısrarlı sorular üzerine Alonso, "Hiçbir fikrim yok! İlk önce Q3'e kalalım." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images