Alonso, yıllar sonra Enstone'daki Renault F1 fabrikasına döndü

Eski F1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, 2021 yılında iki yıllık aradan sonra Formula 1'e geri dönecek. Eski takımı Renault'ya katılacak olan İspanyol pilot, dün itibariyle Renault'nun baş yarış mühendisi Ciaron Pillbeam ile birlikte Enstone fabrikasına geldi.

Alonso daha sonra, "Fabrikaya geri dönmek inanılmaz bir heyecan. Renault'ya 2002 yılında, henüz 21 yaşımdayken geldim, buranın her bir köşesini, her koridoru ve her kapısını biliyorum... Çok özel bir gün oldu." dedi.

Renault bu yıl Alonso'yu piste çıkarmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda İspanyol sürücünün sezon sonu Abu Dhabi testinde yer alabilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Alonso daha önce 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile iki şampiyonluk elde etmeyi başardı. Takımla son kez 2009 yılında çalıştı.