Formula 1 Las Vegas GP
Alonso: "Yılın en kötü yarışını geçirdik"
Fernando Alonso, Las Vegas Grand Prix'sinde Aston Martin'in motorundaki güç kaybının kendisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 07:25
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Las Vegas Grand Prix'sini son sırada tamamlayan Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yaşadığı motor sorunlarının yarış performansını ciddi şekilde etkilediğini açıkladı.
Alonso, özellikle düzlüklerde yaşadığı performans kaybı nedeniyle rakiplerine karşı ciddi zaman kaybettiğini ifade etti.
Yarışın son iki turunda motorun tamamen güç kaybettiğini belirten Alonso, yaşadığı sorunları şu şekilde anlattı: "Sanırım motor, yarışın başından itibaren güç kaybetti."
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
"Dünkü sıralama turlarında da bunu yaşamıştık ve bence yarış boyunca da aynı durum devam etti."
"Bu nedenle düzlüklerde yalnızca rakiplere karşı değil, Lance'e karşı da çok fazla zaman kaybettim. Son iki turda ise motorun tamamen pes ettiğini düşünüyorum."
"Düzlüklerde iki ya da üç saniye kaybediyordum. Virajlarda ise tam tersine iki saniye kazanıyordum ve yalnızca öndeki araç grubunu takip etmeye çalışıyordum."
"Araç virajlarda çok iyiydi, ama düzlük performansı açısından baktığımızda muhtemelen yılın en kötü yarışıydı."
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- Motorsport.com Ekibi
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