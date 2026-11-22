Formula 1 Las Vegas GP

Alonso: "Yılın en kötü yarışını geçirdik"

Fernando Alonso, Las Vegas Grand Prix'sinde Aston Martin'in motorundaki güç kaybının kendisini ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 22 Kas 2026 07:25

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sini son sırada tamamlayan Aston Martin pilotu Fernando Alonso, yaşadığı motor sorunlarının yarış performansını ciddi şekilde etkilediğini açıkladı.

Alonso, özellikle düzlüklerde yaşadığı performans kaybı nedeniyle rakiplerine karşı ciddi zaman kaybettiğini ifade etti.

Yarışın son iki turunda motorun tamamen güç kaybettiğini belirten Alonso, yaşadığı sorunları şu şekilde anlattı: "Sanırım motor, yarışın başından itibaren güç kaybetti."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Dünkü sıralama turlarında da bunu yaşamıştık ve bence yarış boyunca da aynı durum devam etti."

"Bu nedenle düzlüklerde yalnızca rakiplere karşı değil, Lance'e karşı da çok fazla zaman kaybettim. Son iki turda ise motorun tamamen pes ettiğini düşünüyorum."

"Düzlüklerde iki ya da üç saniye kaybediyordum. Virajlarda ise tam tersine iki saniye kazanıyordum ve yalnızca öndeki araç grubunu takip etmeye çalışıyordum."

"Araç virajlarda çok iyiydi, ama düzlük performansı açısından baktığımızda muhtemelen yılın en kötü yarışıydı."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Wolff: "Las Vegas GP bataryalı bir satranç maçıydı"

Sonraki haber Ferrari, pilotlarına "para cezası" vermek dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"





Verstappen'den Russell'a sert sözler: "Benim seviyemin çok altında!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Verstappen'den Russell'a sert sözler: "Benim seviyemin çok altında!"





Leclerc'den Hamilton'a çağrı: "Bu şekilde devam edemeyiz!"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas GP



2 s



Leclerc'den Hamilton'a çağrı: "Bu şekilde devam edemeyiz!"

Daha fazlası

Fernando Alonso





Resmi: Alonso, 2027'de Aston Martin ile Dakar Rallisi'ne dönüyor!



Dakar



Dakar 5 g



Resmi: Alonso, 2027'de Aston Martin ile Dakar Rallisi'ne dönüyor!





Ralf: "Alonso, Albon'a öfkelenmekte haklıydı"



Formula 1



Formula 1 22 g



Ralf: "Alonso, Albon'a öfkelenmekte haklıydı"





Honda, 2027 reçetesini hazırladı: İki büyük güncelleme



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



25 g



Honda, 2027 reçetesini hazırladı: İki büyük güncelleme

Son Haberler





Resmi: Perez, Las Vegas’taki kaza sebebiyle Katar’da grid cezası alacak



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



21 dk



Resmi: Perez, Las Vegas’taki kaza sebebiyle Katar’da grid cezası alacak





Hadjar: "Mercedes'in herkesi ezip geçeceğini sanıyordum ama yanıldım"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



50 dk



Hadjar: "Mercedes'in herkesi ezip geçeceğini sanıyordum ama yanıldım"





Hadjar'a 10 saniye ceza verildi



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Hadjar'a 10 saniye ceza verildi





Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



1 s



Antonelli: "Podyumu kendi hatam yüzünden kaybettim"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol