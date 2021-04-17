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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Yeterince iyi değildim"

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Alpine pilotu Fernando Alonso, Imola'daki sıralama turlarında geride kalmasının ardından kendisini suçladı ve her şey iyi olsa da, turunun son bölüme kalmak için yeterli olmadığını söyledi.

Alonso: "Yeterince iyi değildim"

Alpine, bu hafta sonuna yeni güncellemeler getirmişti ve Imola'da iki araçla birden sıralama turlarının son bölümüne kalmayı hedefliyordu.

Ancak Fernando Alonso, Bahreyn'e kıyasla epey zorlandı ve ikinci bölüme 15. olarak kalabildi.

Alonso, son bölümdeki son zaman turunda da iyi bir tur çıkaramayınca, 15. oldu ve yarış için son derece kritik olan sıralama turlarını geride tamamlamış oldu.

Diğer tarafta Esteban Ocon, sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı ve yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak.

Alonso, ne olduğu sorusuna, "Yeterince iyi değildim. Bu verilebilecek en basit cevap olabilir, fakat iyi hissettim, dengenin iyi ve hızlı olduğunu hissettim fakat çizgiyi her geçtiğimde ilk 10'a girmek için yeterince iyi değildi."

"Bu yüzden durumu analiz edeceğim bir dahaki sefere daha iyi olmak adına gelişmeye çalışacağım. Fakat yarış yarın yapılacak ve puanlar yarın veriliyor. Bahreyn'de cumartesi iyi geçmişti ve pazar günü yarışı bırakmak zorunda kaldık. Umarım şimdi tam tersi olur: Cumartesi kötü geçer ve pazar günü puanlar alırız." yanıtını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Alpine'in güncellemelerine de değinen Alonso, bu konuda her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

"Evet, sanırım buraya getirdiğimiz tüm yeni parçalar iyi şekilde çalışıyor. Tüm bunlar performansımızı kesinlikle bir adım ileri taşıyor. Bu yüzden sahip olduğumuz yönden ve takımın ortaya koyduğu çabadan çok memnunum. Kesinlikle aracımız daha hızlı görünüyor. Maalesef bugün bu performansı en iyi şekilde ortaya koyamadım, ancak en önemlisi artık her iki araçla birden Q3'e kalabilir ve takıma mümkün olduğu kadar çok yardımcı olabiliriz."

Alonso, Imola'da geçiş yapmanın oldukça zor olduğunu da kabul ediyor.

"Evet, burada geçiş yapmak oldukça zor. Gridde yukarılarda olmayı istediğiniz bir pist varsa orası hiç şüphesiz Imola'dır çünkü geçiş yapmak çok zor."

"Fakat aynı zamanda antrenmanlarda çok fazla kırmızı bayrak ve çok fazla olay olduğunu gördük. Bu yüzde bazen yarışta çok fazla olayın ortaya çıktığı bir yer."

"Bu yüzden işimize bakıp, her fırsatı değerlendirmeye çalışmalıyız. Zor bir yarış olacağını biliyoruz, fakat elimizden geleni yapıp neler olacağını görmeliyiz."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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