Alonso: "Yeterince hızlı değildik ve lastikler çok aşındı"

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İspanyol pilot, Imola'da gerçekleştirilen sprint yarışında beklediği performanstan çok uzak kaldı. Yarışa beşinci başlayan İspanyol pilot, startta yedinciliğe gerilerken, sonrasında Carlos Sainz ve Valtteri Bottas'a da geçildi ve dokuzuncu oldu.

Günü puansız kapatan Alonso, lastiklerin çok fazla aşındığına dikkat çekti ve aynı zamanda yeterince hızlı olmadıklarını söyledi.

Alonso, "Bugün bizim için pek iyi geçmedi. Yeterince hızlı değildik, tempo eksikliğimiz vardı. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradık."

"Ayrıca Bahreyn ve Avustralya'da gördüğümüz gibi çok fazla lastik aşınması vardı. Buna bir bakmamız gerekiyor."

"Gördüğünüz üzere start da pek iyi değildi. Kısacası bu yarıştan çıkarmamız gereken bazı dersler var. Umarım yarınki ana yarışta bu sıraları geri kazanabiliriz. Bugün sanki bir tür Q4 gibiydi, o yüzden yarışa bakmak lazım."

"Bugünkü yarışta Perez ve Sainz çok hızlılardı, onlarla aynı tempoya sahip olmadığımızı ve arkamızda yer aldıkları için 5. başlarsak 7. bitireceğimizi biliyorduk. Bugün belki iki puan kaybetmiş olabiliriz."

"Fakat yarın masanın üzerinde daha fazlası var. Bu yüzden yarın iyi bir yarış çıkarmak istiyoruz." dedi.

Alonso, startta yavaş kaldığı gibi, formasyon turuna başlarken de yavaş kaldı ve neredeyse sarı bayraklara sebep olacaktı.

Ne olduğu sorusuna Alonso, "Formasyon turunda ve ardından da yarışın başlangıcında sorunlar yaşadık. Bu yüzden dediğim gibi buna bakmamız gerekiyor."

"Orada çok sıra kaybettik fakat tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Radyodan ne olduğunu sordum ama 'ofiste konuşuruz' dediler." cevabını verdi.

Yarıştan umutları sorulduğunda Alonso, "Lastik seçimi bizim için en büyük farklılık olacak. Kırmızı lastikten kaçınmak zaten başlı başına bir artı olacak."

"Ayrıca yarın yağmur yağabileceğini söyleyen bazı hava tahminleri de var. Eğer bu gerçekleşirse kaos garanti olacak ve kaos varsa, şanslı ya da şanssız olabiliriz. İçinde bulunduğumuz konum itibariyle belki de biz de şanslılardan birisi oluruz. Bakalım, göreceğiz!" dedi.

Alonso ayrıca DRS ile ilgili, "Benim için o kadar da kolay değildi. Bu son iki virajdan nasıl çıktığınıza bağlı olarak olarak değişiyor. Son iki virajı güçlü dönerseniz avantaj elde edersiniz." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images