Alonso: "Yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz”

Silverstone'daki yarışın ardından basına konuşan Fernando Alonso, hem yaşadığı mekanik soruna değindi hem de modern Formula 1'in yarış dinamiklerine yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Formasyon turunda aracının aniden kapandığını belirten tecrübeli pilot, yarış içindeki geçişlerin kolaylığına değinerek şunları söyledi: "Formasyon turundaki sorunun neden kaynaklandığına dair henüz bir cevabım yok.”

“Araç kendi kendine kapandı, sonrasında motoru yeniden çalıştırmayı denedim ve o andan itibaren her şey normale döndü. Orada ne olduğunu kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor.”

“Yarış genelinde ise yine benzer bir tempo eksikliği vardı; tek amacımız takım için veri toplamaktı. Umarım mühendisler bu verilerde aracın gelişimine yardımcı olacak bir şeyler görürler. Biz de elimizden geldiğince hızlı sürmeye devam ediyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Hafta sonu genelinde Silverstone'daki yarış kalitesini değerlendiren Alonso, batarya destekli geçiş sistemlerinin pilotajı değersizleştirdiğini savundu: "Sporun ve taraftarların ne görmek istediğine bağlı ama bence bugün gerçek bir yarış izlemediler.”

“Dün sprint yarışının tekrarlarına biraz baktım; insanlar düzlüğün ortasında, sadece daha fazla batarya gücüne sahip oldukları için önlerindeki aracı geçiyorlar.”

“Önünüzdeki pilotu geçmek için artık herhangi pilot yeteneğine gerek kalmadı. Kimseyi geç frenajla avlamanıza, dışarıdan atak yapmanıza ya da herhangi bir risk almanıza gerek yok. Önünüzdeki araçtan daha iyi bir güç üniteniz varsa yeteneğe gerek yok, sadece bir düğmeye basıyorsunuz ve geçiyorsunuz."

Son olarak teknik deha Adrian Newey'nin fabrikada kendisi ve Lance Stroll ile yaptığı toplantıya değinen İspanyol pilot, takımdaki iletişim sürecinden memnun olduğunu belirtti: "Takımın planları ve performans durumu hakkında her zaman güncel bilgilere sahiptik.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Adrian zaten Avustralya'ya gelmişti, biz de simülatör çalışmaları için fabrikayı birkaç kez ziyaret ettik. Bu konuda oldukça rahatız.”

“Hep birlikte çalışıyoruz ve umarım sezonun ikinci yarısında bu çalışmaların meyvesini, yani performanstaki gelişimleri göreceğiz."