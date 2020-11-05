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Formula 1 / Son dakika

Alonso, yeniden hızlanmasının birkaç yarış süreceğini kabul etti

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Alonso, yeniden hızlanmasının birkaç yarış süreceğini kabul etti
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Fernando Alonso, gelecek sene Alpine F1 takımıyla spora döndüğünde, eski hızına kavuşmasının birkaç yarış süreceğini kabul etti.

2020 Renault aracıyla kısa bir sürüş gerçekleştiren Alonso, dönüş hazırlıkları kapsamında gelecek hafta Bahreyn'de 2018 Renault aracıyla iki gün test yapacak.

Buna karşı Alonso, en son versiyon araçla 2021 öncesinde gerçekçi bir test yapamayacak olmasının kendisini zorlayacağını söyledi ve bu yüzden sık sık simülatörü kullandığını açıkladı.

Bu hafta sonu Imola'da Renault takımını ziyaret eden Alonso, "Araç içerisinde ne zaman rahat olacağımı bilmek zor. Dürüst olmak gerekirse bunun birkaç yarış süreceğini düşünüyorum. Gelecek sene öncesinde test sınırlı olması, herkes için zorlayıcı olacak ancak benim için biraz daha zorlayıcı olacak çünkü iki senedir aracın dışındayım."

"Kış testlerinde sadece 1.5 gün test yapacağımı düşünüyorum. Dünya Şampiyonası'na 1.5 günde hazırlanamazsınız. Durum böyle. Gerçek araçta zaman kazanabilmek için simülatörde bir şeyler yapmaya, ayarlar üzerinde çalışmaya çalışacağım."

"Bu yeni bir takım. Yeni direksiyon olacak, yeni prosedürler ve yeni mühendisler olacak. Alışmam gereken çok fazla yeni şey olacak. Ancak bu süreyi mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağım." dedi.

Alonso ayrıca sezon sonunda olabilecek olası pilot değişiklikleri sayesinde yarışlara erken dönebileceği iddialarını pek önemsemedi.

Alonso, "Bu sene yarışacağımı düşünmüyorum. Yani, umarım yarışmam çünkü 2020'de yarışabilmem için iki pilotumuza bir şey olması gerekir. Bunun olmasını istemem."

"Aynı zamanda % 100 hazır olacağımı düşünmüyorum. Bu yüzden hazır olduğumu hissettiğim zaman yarışmayı tercih ederim." dedi.

 

Alonso son olarak F1'den uzak kaldığı dönemde sıfırlandığını söyledi.

"Kesinlikle sabırsızlanıyorum. F1'den uzak kalmam iyi oldu. Farklı yarışlarda farklı yaklaşımlar sergiledim. Indy, WEC, Dakar'da deneyimler kazandım."

"Şimdi geri çok motive olmuş, zihnim ve vücudum sıfırlanmış bir şekilde geliyorum. F1'deki 18 yılın ardından her zaman % 100 olmak çok zorlayıcıydı. F1 dışında biraz temiz hava aldım ancak artık hazır olduğumu düşünüyorum." 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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