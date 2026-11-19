Formula 1

Alonso: “Yeni V8 döneminde ben burada olmayacağım”

2030'da V8 motorlara dönmenin planlanmasını olumlu karşılayan Fernando Alonso, o tarihte gridde olmayacağını kesin bir dille belirtti.

Ronald Vording Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 09:00

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Formula 1'de planlanandan bir yıl önce, 2030 sezonunda elektrik bileşeni küçültülmüş 2.1 litrelik turbo V8 motorlara dönülmesi konusunda prensip anlaşmasına varılması padokta memnuniyetle karşılandı. Ancak Las Vegas GP öncesindeki basın toplantısında konuşan 45 yaşındaki Fernando Alonso, bu değişime yetişmeyeceğini net bir dille ifade etti.

2021'deki dönüşü hatırlatılıp yeni bir sürpriz yapıp yapmayacağı sorulan İspanyol pilot, 2014'ten bu yana uygulanan hibrit kuralları da eleştirerek şöyle konuştu: "Yeni V8 döneminde ben burada olmayacağım. Yüzde 100.”

“Evet, geçmişte kendimi bile şaşırttığım oldu ama bu kez kararım kesin. Bıraktığımda V8’ler gelmiş olacak ve benim için aynı zamanda farklı şeyler deneme zamanı da gelmiş olacak.”

“Bunu 2014'te yapmamış olmamız sinir bozucu. 2014'ten 2030 ya da 2031'e kadar; yani 16, 17 yıllık saf yarış kaybedilmiş oluyor."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Formula 1'i bıraktıktan sonra farklı serilerde yarışmaya devam etmeyi planlayan ve Ocak 2027'de Dakar Rallisi'ne katılacak olan Alonso, mevcut F1 araçlarının karakterinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirirken gelecek hedeflerini şu sözlerle anlattı: "Aklımda Dakar var. Le Mans var, Indy 500 var.”

“Yarışmayı seviyorum, gaza bastığınızda gücü hissedebildiğim ve frene bastığımda etkili yavaşlayabildiğim araçlarla piste çıkmayı seviyorum. Şu an Formula 1'de eksikliğini hissettiğimiz şeyler bunlar.”

“Elbette devam ettiğim sürece önceliğim her zaman Formula 1 olacak, farklı programları bir arada yürütmek zor oluyor. Dakar ocak ayında olduğu için biraz daha iyi uyuyor ama onun bile gerçekleşmesi için birkaç tesadüfün bir araya gelmesi gerekti."

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- Motorsport.com Ekibi

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