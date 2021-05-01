Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş Sonraki / Verstappen: "Mercedes'in arkasındayız"
Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Alonso: “Yeni sprint yarışları F1’e heyecan katacak”

Ekleyen:

Fernando Alonso, bu sezon yeni sprint yarışı formatını denemeyi dört gözle bekliyor ve 2021’in bunun için doğru yıl olduğunu düşünüyor.

Alonso: “Yeni sprint yarışları F1’e heyecan katacak”
Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 and Fernando Alonso, Alpine F1 walk the track

Bu sezon, belirlenen Grand Prix’lerde cumartesi günkü sıralama turlarını 100 km’lik sprint yarışlarıyla değiştirme fikri artık resmileşti ve bu yeni format, ilk kez Britanya Grand Prix’sinde  uygulanacak.

Fomula 1’deki kariyerine 2001 yılında başlayan Alonso’nun neredeyse görmediği konsept kalmasa da, sprint yarışı onun için de bir ilk olacak.

Ancak, İspanyol pilot, sprint yarışlarını oldukça destekliyor. 2022’de “daha iyi bir Formula 1 için beklentiler yüksek olduğundan”, 2021’de yeni formatı denemelerinin harika olduğunu düşünüyor. İspanyol pilot, Sky F1’e verdiği demeçte şunları söyledi: “Bence bu iyi bir şey. [F1’e] heyecan katacak yeni, taze bir fikir bu yüzden neden olmasın? En azından denemeliyiz.”

“Bunu denemek için doğru sezondayız çünkü 2022’de Formula 1’in daha iyi bir hale gelmesi için yüksek umutlar var ama aynı zamanda 2021’de birçok işi halledebiliriz.”

“Hepimizin bir izleyici olarak evde seyretmeyi sevdiği şeyler var. Mesela, sıralama turları. Bu herkes için bir adrenalin ve stres anıdır.”

“[Yarış] startlarını da seviyoruz. Böylece bunu hem cumartesi hem de pazar günü ilk virajda izleme imkanımız olacak bu yüzden neden olmasın? Şu anda kimse bu iyi ya da kötü bir şey olacak diyemez ama iyi bir deneme olduğu konusunda hemfikiriz.”

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 and Fernando Alonso, Alpine F1 walk the track

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 and Fernando Alonso, Alpine F1 walk the track
1/1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak uzun bir aradan sonra bu piste modern araçlarla dönecek olan Alonso, Portimao’daki yarışı dört gözle bekliyor. Ayrıca Alpine pilotu bu pist en iyi sürüş deneyimlerini sağladığını düşünüyor.

“Bence araçta ve lastiklerde maksimum seviyeyi bulmak zor olacak.”

“Lastik açısından oldukça talepkar bir pist. Geçtiğimiz sene asfalt daha yeniydi ve çok az yer tutuşu vardı bu yüzden geçen yılki verilerin bu sene ne kadar işe yaracağını bilmiyoruz. Antrenman seanslarından elde ettiğimiz bilgileri en iyi şekilde kullanmamız gerekecek.”

“Fakat kesinlikle bunu dört gözle bekliyorum. Bence sürüş deneyimi olarak sürekli değişen yükselti ve pistin doğası açısından iyi pistlerden biri.”

Bu sezon Alonso Imola’da ilk puanını kazandı. Kimi Raikkonen’in yarış sonrası aldığı cezanın ardından 10. sıraya yükselerek puan barajına girmiş oldu.

Ancak İspanyol pilot, orta grup takımlar arasında mücadele ederken, Portimao’daki yarışın Alpine’in A521 aracı hakkında ne göstereceğini merakla bekliyor.

“Aracı anlamaya çalışmaya devam etmeliyiz. Bahreyn ve Imola’da farklı karakteristik özellikler, farklı dengeler ve farklı problemler sergiledik.”

“Bu yüzden Portimao’nun bize araç ve aracın ihtiyaçları hakkında neler söyleyeceğini görmek ilginç olacak. Oldukça iyimseriz ama orta grup takımları arasında sıkı bir mücadele var ve bu nedenle zor olacak.”

 

paylaşım
yorumlar
Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş

Önceki haber

Ilott, ilk F1 antrenman seansında "oynak" kaskıyla mücadele etmiş

Sonraki haber

Verstappen: "Mercedes'in arkasındayız"

Verstappen: "Mercedes'in arkasındayız"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'in arkasındayız"

1s
2
GENEL

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

1g
3
Formula 1

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"

13s
4
Formula 1

Ayrton Senna'nın en iyi 10 Formula 1 zaferi

18 dk
5
Formula 1

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"

12s
Son Haberler
Ayrton Senna'nın en iyi 10 Formula 1 zaferi
F1

Ayrton Senna'nın en iyi 10 Formula 1 zaferi

18dk
Schumacher: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alma ihtimalimiz var"
F1

Schumacher: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alma ihtimalimiz var"

41dk
Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı
F1

Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı

1s
Russell: "Sıralama turlarında ikinci bölüm kalmak minimum hedef"
F1

Russell: "Sıralama turlarında ikinci bölüm kalmak minimum hedef"

1s
Verstappen: "Mercedes'in arkasındayız"
F1

Verstappen: "Mercedes'in arkasındayız"

1s
Son Videolar
Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
2s

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
21s

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı 01:16
Formula 1
23s

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
29 Nis 2021

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor 00:28
Formula 1
29 Nis 2021

Guenther Steiner: Sürücülere doğru şeyleri anlatmak zor

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Horner, F1’de gizli oy yöntemine geçilmesinin büyük bir utanç kaynağı olacağını düşünüyor Portekiz GP
Formula 1

Horner, F1’de gizli oy yöntemine geçilmesinin büyük bir utanç kaynağı olacağını düşünüyor

Ricciardo, Portekiz GP'de DRS bölgelerinin artırılmasından memnun Portekiz GP
Formula 1

Ricciardo, Portekiz GP'de DRS bölgelerinin artırılmasından memnun

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak" Portekiz GP
Formula 1

Sainz: "Performansımız, önceki iki yarışla benzer olacak"

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: "Mercedes'in arkasındayız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Mercedes'in arkasındayız"

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

30 Nisan - 2 Mayıs Yarış Programı

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Rekabetçi görünüyoruz"

Ayrton Senna'nın en iyi 10 Formula 1 zaferi
Formula 1 Formula 1

Ayrton Senna'nın en iyi 10 Formula 1 zaferi

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Alpine'in bu kadar hızlı olması işleri zorlaştıracak"

Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Araçla boğuşmak zorunda kaldım"

Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı
Formula 1 Formula 1

Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı

Alonso: “Yeni sprint yarışları F1’e heyecan katacak”
Formula 1 Formula 1

Alonso: “Yeni sprint yarışları F1’e heyecan katacak”

Son Haberler

Ayrton Senna'nın en iyi 10 Formula 1 zaferi
Formula 1 Formula 1

Ayrton Senna'nın en iyi 10 Formula 1 zaferi

Schumacher: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alma ihtimalimiz var"
Formula 1 Formula 1

Schumacher: "Her şeyi doğru yaparsak iyi bir sonuç alma ihtimalimiz var"

Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı
Formula 1 Formula 1

Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı

Russell: "Sıralama turlarında ikinci bölüm kalmak minimum hedef"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Sıralama turlarında ikinci bölüm kalmak minimum hedef"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.