Alonso: “Yeni sprint yarışları F1’e heyecan katacak”

Bu sezon, belirlenen Grand Prix’lerde cumartesi günkü sıralama turlarını 100 km’lik sprint yarışlarıyla değiştirme fikri artık resmileşti ve bu yeni format, ilk kez Britanya Grand Prix’sinde uygulanacak.

Fomula 1’deki kariyerine 2001 yılında başlayan Alonso’nun neredeyse görmediği konsept kalmasa da, sprint yarışı onun için de bir ilk olacak.

Ancak, İspanyol pilot, sprint yarışlarını oldukça destekliyor. 2022’de “daha iyi bir Formula 1 için beklentiler yüksek olduğundan”, 2021’de yeni formatı denemelerinin harika olduğunu düşünüyor. İspanyol pilot, Sky F1’e verdiği demeçte şunları söyledi: “Bence bu iyi bir şey. [F1’e] heyecan katacak yeni, taze bir fikir bu yüzden neden olmasın? En azından denemeliyiz.”

“Bunu denemek için doğru sezondayız çünkü 2022’de Formula 1’in daha iyi bir hale gelmesi için yüksek umutlar var ama aynı zamanda 2021’de birçok işi halledebiliriz.”

“Hepimizin bir izleyici olarak evde seyretmeyi sevdiği şeyler var. Mesela, sıralama turları. Bu herkes için bir adrenalin ve stres anıdır.”

“[Yarış] startlarını da seviyoruz. Böylece bunu hem cumartesi hem de pazar günü ilk virajda izleme imkanımız olacak bu yüzden neden olmasın? Şu anda kimse bu iyi ya da kötü bir şey olacak diyemez ama iyi bir deneme olduğu konusunda hemfikiriz.”

Daniil Kvyat, reserve driver, Alpine F1 and Fernando Alonso, Alpine F1 walk the track 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak uzun bir aradan sonra bu piste modern araçlarla dönecek olan Alonso, Portimao’daki yarışı dört gözle bekliyor. Ayrıca Alpine pilotu bu pist en iyi sürüş deneyimlerini sağladığını düşünüyor.

“Bence araçta ve lastiklerde maksimum seviyeyi bulmak zor olacak.”

“Lastik açısından oldukça talepkar bir pist. Geçtiğimiz sene asfalt daha yeniydi ve çok az yer tutuşu vardı bu yüzden geçen yılki verilerin bu sene ne kadar işe yaracağını bilmiyoruz. Antrenman seanslarından elde ettiğimiz bilgileri en iyi şekilde kullanmamız gerekecek.”

“Fakat kesinlikle bunu dört gözle bekliyorum. Bence sürüş deneyimi olarak sürekli değişen yükselti ve pistin doğası açısından iyi pistlerden biri.”

Bu sezon Alonso Imola’da ilk puanını kazandı. Kimi Raikkonen’in yarış sonrası aldığı cezanın ardından 10. sıraya yükselerek puan barajına girmiş oldu.

Ancak İspanyol pilot, orta grup takımlar arasında mücadele ederken, Portimao’daki yarışın Alpine’in A521 aracı hakkında ne göstereceğini merakla bekliyor.

“Aracı anlamaya çalışmaya devam etmeliyiz. Bahreyn ve Imola’da farklı karakteristik özellikler, farklı dengeler ve farklı problemler sergiledik.”

“Bu yüzden Portimao’nun bize araç ve aracın ihtiyaçları hakkında neler söyleyeceğini görmek ilginç olacak. Oldukça iyimseriz ama orta grup takımları arasında sıkı bir mücadele var ve bu nedenle zor olacak.”