Alonso, yeni sözleşme konusundaki kararını "yıl ortasında" verecek

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40 yaşındaki İspanyol pilot, geçen yıl Alpine ile iki yıl aradan sonra spora geri dönmüş ve ilk yılında podyuma çıkmayı başarmıştı.

Fakat Alonso, F1'e sadece sporda yer almak için dönmedi. Alpine'in projesine inanan ve şampiyonluk ipini göğüsleyebileceğini düşünen Alonso, 2022 kurallarını bu açıdan bir fırsat olarak görüyor.

Kontratı 2022 sonunda bitecek ve Formula 1'de devam edip etmeyeceğine de muhtemelen Alpine'in performansını gördükten sonra karar verecek.

Dünkü lansmandan sonra konuşan Alonso, şu noktada devam etmek istediğini doğruladı fakat yaz döneminde nihai kararını vereceğini anlattı.

RTL'ye konuşan Alonso, "Şu noktada evet, devam etmek istiyorum diyebilirim."

"İçimde devam etme arzusunu hissediyorum. Fakat buna sadece yıl ortasında karar vereceğim." dedi.

Alonso, yeni aracın hızlı olmasını umuyor.

"Umarım rekabetçi olur. Bu kural paketi nedeniyle Formula 1'e geri döndüm. Bu araçları 1.5 yıldır bekliyorum. Takımın bu aracı sıfırdan hazırladı ve gerçekten çok motiveyiz."

"Geçen yıla göre daha iyimserim çünkü yeni kurallar size her şeyin değişebileceği konusunda umut veriyor. Yani iyimserim ve inancım var."

"Umarım podyumlar için savaşmamıza izin verir çünkü her hafta sonu podyumlar için savaşırsanız, sonunda kazanırsınız. Eğer podyumlar için savaşıyorsanız ve kazanırsanız, belki de ertesi yıl bir şampiyonluk adayı olursunuz."

"Adım adım ilerlemek zorundayız ve şimdi ilk adımı atmayı hedefliyoruz."

Alpine yeni sezonda pembe renkle mücadele edecek ve Alonso bu konuda, "Pembeyi severim, bununla ilgili bir sorunum yok!"

"Aslında kullanacağımız her iki renk düzenini de seviyorum. Renklerden ve düzenden memnunum." dedi.

Sonrasında araçta gizlenen bir şeyler olup olmadığı sorusuna, "Hayır, bunu size ve sosyal medyaya bırakıyorum! Görünüş ve konsept olarak hoşuma gitti ancak performans anlamında söyleyebileceğim hiçbir şey yok." yanıtını verdi.

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Alpine, Laurent Rossi, CEO Alpine Fotoğraf: Alpine