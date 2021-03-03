Alonso yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı!

Alpine yeni sezonda yarışacağı renk düzenini geçtiğimiz günlerde tanıttı ve aracın kırmızı, mavi ve beyaz renklerini taşıdığı görüldü.

Bu renkler, geçmişte Alonso'nun iki kez dünya şampiyonu olduğu dönemde Enstone merkezli ekipte yarıştığı renklere benziyor.

Alonso bugün yeni kask tasarımını tanıttı ve yeni kaskın 2006 yılında kullandığı tasarıma oldukça benzediği görüldü.

Fernando Alonso'nun kask tasarımı, Alpine F1 Team Fotoğraf: Fernando Alonso

Kask ağırlıklı olarak mavi, sarı ve kırmızı renklerinden oluşuyor. Kaskın bir yandan diğer yanına uzanan büyük bir İspanya bayrağı var.

Kaskın ön tarafı sarı renkten oluşurken, üst taraf daha koyu bir mavi rengine sahip.

Yarış galibi Fernando Alonso congratulated by Michael Schumacher Fotoğraf: XPB Images