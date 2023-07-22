Alonso: "Yeni Pirelli lastikleri Aston Martin ve Red Bull'u olumsuz etkiledi"
Fernando Alonso, Pirelli'nin Silverstone'da lastiklerde yaptığı değişikliğin ardından hem takımı Aston Martin'in hem de şampiyona lideri Red Bull'un performans kaybettiğini düşünüyor.
Revize edilmiş ve daha sağlam yapıya sahip yeni bileşenler 2024 için hazırlanmıştı. Pirelli, minimum basınçları yükseltmeden artan yere basma gücü seviyeleriyle başa çıkmak için İngiltere GP hafta sonunda bu lastikleri spora dahil etti.
Padoktaki genel kanı bu değişikliğin sıralamada pek bir fark yaratmadığı yönünde olsa da Alonso bunun bir etkisi olduğuna inanıyor.
Alonso, "McLaren'in 0.1 sn arkasındayız, yani sonuç göründüğü kadar kötü değil. Ama evet, gelişmemiz gerekiyor, son birkaç yarışta herkes ileri giderken bizim geriye doğru bir adım attığımıza şüphe yok."
"Ayrıca Silverstone'da yeni Pirelli lastikleri gelmesinden bu yana daha fazla zorlanan ya da şu anda araçtan çok memnun olan birkaç takımın olması tesadüf oldu."
"Sadece biz değil, bence Red Bull da bu lastiklerden çok etkilendi, her sıralamada bir ve ikinci olurken her yarışta bir ve ikinci olurken şimdi pole pozisyonunda bile değiller."
"Checo [Perez] ilk 10'a girmek için mücadele ediyor. Silverstone'da sanırım Max [Verstappen] Lando'nun [Norris yarışta] sadece üç saniye önündeydi. Yani Silverstone'dan bu yana bazı şeylerin biraz anormal olduğunu görüyorum." dedi.
Lastiklerle ilgili düşüncelerinin derecelerden mi yoksa araçtaki hislerinden mi kaynaklandığı sorulduğunda ise Alonso, "Her ikisi de. Bence lastiklerle birlikte aracı biraz daha farklı hissedebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bazen tarafsız olmak zordur."
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Açıkçası, ana rakiplere kıyasla aracı çok fazla geliştiremedik. Artık her Perşembe her takımın yeni parçaları elimizde oluyor. Dolayısıyla hangi takımların grand prix'ye daha fazla parça getirdiğini görmek artık çok kolay."
"Ancak Red Bull'a dönüp baktığımda, her antrenmanda, sıralamada ve yarışta birinci ve ikinci olduktan sonra bu hafta sonu hiçbir antrenmanda (önde değillerdi), Silverstone'da Lando'nun sadece üç saniye önünde olduğunu düşünüyorum. Bence Red Bull Silverstone'dan bu yana performans kaybetti, bu bir gerçek." şeklinde cevap verdi.
Silverstone'da dokuzuncu sırayı alan İspanyol pilot, Renault ile ilk grand prix zaferinin 20. yıldönümünü kutladığı Cumartesi günü Budapeşte'de en hızlı sekizinci isim oldu.
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